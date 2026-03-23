Manu La Serna avanza con autoridad y se instala en octavos del Challenger de Bucaramanga

El tenista de Catamarca, Juan Manuel La Serna, dio un paso significativo en su recorrido internacional al clasificarse este lunes a los octavos de final del Challenger 75 de Bucaramanga, Colombia. En el marco de la primera ronda del certamen, logró una victoria sólida frente al norteamericano F. Corwin, a quien derrotó por 6-3 y 7-5 en un partido que se resolvió en menos de dos horas de juego.

El triunfo no solo marca un inicio positivo en el torneo, sino que también refleja un rendimiento consistente en momentos clave del encuentro. La Serna supo imponer su ritmo desde el comienzo, llevándose el primer set con claridad, y mantuvo la concentración en el segundo parcial, donde el desarrollo fue más equilibrado pero igualmente favorable para el argentino.

Un cruce argentino en octavos

Con este resultado, La Serna se instala en los octavos de final, donde enfrentará a otro representante nacional: el correntino Carlos Zárate. Este duelo entre compatriotas añade un componente especial a la competencia, ya que ambos buscarán seguir avanzando en un torneo que forma parte del circuito Challenger y que representa una oportunidad clave para sumar experiencia y puntos.

El enfrentamiento promete ser exigente, no solo por el conocimiento mutuo que suelen tener los jugadores del mismo país, sino también por lo que está en juego: un lugar en los cuartos de final de un certamen internacional.

Presencia en dobles

Además de su participación en el cuadro individual, La Serna también dirá presente en la prueba de dobles, donde competirá junto a Juan Estevez, también de Argentina. Esta doble participación evidencia la intensidad de su agenda en el torneo y su intención de aprovechar al máximo cada instancia competitiva.

El dobles representa una oportunidad adicional para consolidar su rendimiento en Bucaramanga y continuar sumando rodaje en el circuito profesional.

Tras su victoria, el tenista expresó su agradecimiento a todos por el apoyo y las muestras de afecto permanentes. Este gesto pone de manifiesto la importancia del acompañamiento recibido, tanto desde su entorno cercano como desde quienes siguen su carrera.