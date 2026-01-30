Manu La Serna debuta en el Challenger 125 de Rosario

El tenista catamarqueño Juan Manuel "Manu" La Serna, de 21 años, debutará este domingo en el Challenger 125 de Rosario, donde será quinto cabeza de serie en el cuadro de clasificación para acceder al main draw del torneo, con rival aún a designar.

El jugador de esta ciudad atraviesa un destacado momento deportivo, tras superar por primera vez la barrera del puesto 400 del ranking ATP. En sus últimas presentaciones, alcanzó los cuartos de final en los torneos de Buenos Aires y de Itajaí, en Brasil, resultados que consolidan su crecimiento en el circuito profesional.

En este contexto, La Serna buscará sostener este nivel competitivo en una de las competencias más exigentes del calendario sudamericano. El máximo preclasificado del torneo será el marplatense Francisco Comesaña, actual número 68 del ranking mundial.

El Challenger 125 de Rosario será el primero de una serie de tres torneos de esta categoría que se disputarán de manera consecutiva. Luego, el circuito continuará con dos semanas de competencia en el Club Náutico Hacoaj, en Tigre, para posteriormente trasladarse a México, como parte de la gira internacional.

Previo a su debut, el tenista agradeció públicamente el acompañamiento y los mensajes de apoyo que recibe a diario.