Norris pidió una sanción para Colapinto tras el choque en Bakú

Lando Norris cuestionó duramente a Franco Colapinto después del accidente que dejó fuera de carrera al argentino, a Pierre Gasly y al propio piloto de McLaren en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El incidente ocurrió durante el reinicio de la competencia tras la salida del Safety Car. Colapinto, que marchaba décimo, intentó avanzar en la primera curva, bloqueó los neumáticos y perdió el control de su Alpine. El auto del argentino impactó contra el de su compañero Gasly, que terminó cruzándose en la pista y chocando contra el McLaren de Norris.

La crítica de Norris

Después de abandonar, Norris reclamó una respuesta más severa por parte de la FIA. El británico reconoció que todavía no había visto una repetición del incidente, pero consideró que este tipo de maniobras deberían ser sancionadas con mayor dureza.

"Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1", afirmó Norris.

Más tarde, el campeón mundial insistió en su postura y sostuvo que Colapinto debería recibir al menos una fecha de suspensión por provocar un accidente durante un reinicio.

El abandono significó además un costo para McLaren, ya que Norris quedó sin puntos en una carrera en la que había quedado involucrado en el choque sin ser quien lo inició.

Colapinto asumió el error

El piloto argentino, por su parte, reconoció inmediatamente su responsabilidad y pidió disculpas a Gasly, Norris y a todo el equipo Alpine.

"Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando", explicó Colapinto después de la carrera.

El accidente terminó con los dos Alpine y el McLaren fuera de competencia. Alpine perdió así la posibilidad de concretar un resultado con sus dos pilotos, que se encontraban dentro de las posiciones de puntos antes del reinicio.

Tras el incidente, además, la situación quedó bajo análisis de los comisarios deportivos, por lo que cualquier eventual sanción adicional debía determinarse conforme al procedimiento de la FIA.

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