Manu La Serna: ruta crítica hacia el Top 300

El tenis argentino continúa produciendo figuras que dan batalla en el circuito internacional, y Juan Manuel La Serna se posiciona hoy como uno de los nombres a seguir de cerca en la presente temporada. El joven tenista de 22 años, conocido en el ambiente como "Manu", se prepara para retomar la próxima semana la exigente gira sudamericana de Challengers 2026.

Este regreso no es casualidad, sino el resultado de un crecimiento sostenido. Tras haber tenido un auspicioso debut este año en este tipo de certámenes, La Serna ha logrado un hito fundamental en su carrera profesional: colocarse en su mejor ranking histórico, ocupando el puesto número 340. Esta ubicación no solo le otorga prestigio, sino que le permite afrontar los cuadros principales con una jerarquía distinta frente a sus rivales.

El itinerario de viaje ya está definido. El tenista partirá este sábado con destino a Colombia, país que marcará el inicio de su actividad competitiva en esta etapa. En la ciudad de Bucaramanga, las expectativas son altas, ya que Manu partirá como el tercer cabeza de serie. Esta condición de favorito le impone la responsabilidad de ser uno de los protagonistas del torneo y sumar puntos valiosos para continuar su escalada en el escalafón mundial.

La gira ha sido planificada minuciosamente para cubrir cuatro semanas de alta intensidad en diferentes condiciones climáticas y geográficas:

Semana 1: Bucaramanga, Colombia (3er preclasificado).

Bucaramanga, Colombia (3er preclasificado). Semana 2: Sao Leopoldo, Brasil (Torneo de categoría 75).

Sao Leopoldo, Brasil (Torneo de categoría 75). Semana 3: Campinas, Brasil (Torneo de categoría 75).

Campinas, Brasil (Torneo de categoría 75). Semana 4: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (Cierre de la gira sudamericana).

El objetivo de estos compromisos en suelo sudamericano trasciende los resultados inmediatos. Manu La Serna se mostró confiado en poder seguir avanzando en el ranking con un propósito claro: llegar a la gira del norte europeo, que comienza en el mes de mayo, con una mejor ubicación en el ATP Tour. Una posición más sólida le permitiría acceder a torneos de mayor envergadura y evitar las desgastantes fases clasificatorias.

Una vez concluida la etapa sudamericana, el tenista permanecerá en Europa para cumplir con compromisos que elevarán su nivel de juego de manera drástica. Participará en la competitiva liga de interclubes en Alemania, una experiencia fundamental donde compartirá equipo con varios de los mejores tenistas del mundo. Este roce internacional es visto como una pieza clave en su formación para consolidarse en la elite del deporte.

A pesar de los desafíos logísticos y físicos, el jugador no descuida el respaldo que hace posible su carrera. Durante sus declaraciones, agradeció la ayuda prestada de manera constante por el gobierno de la provincia, un soporte institucional que resulta vital para sostener el ritmo de viajes y entrenamientos que requiere el profesionalismo actual.

La preparación previa a la partida hacia Colombia no estuvo exenta de los imprevistos climáticos de la Capital Federal. La jornada vespertina de entrenamiento de este último martes debió cerrarse de manera anticipada debido a la intensa lluvia caída en la ciudad. Sin embargo, este contratiempo no empaña la mentalidad de un jugador que, a sus 22 años, parece haber encontrado la madurez necesaria para dar el gran salto.