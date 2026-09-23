Manu La Serna tuvo un debut soñado en los Juegos Suramericanos

El tenis en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dio comienzo este miércoles y la disciplina se puso en marcha con el pie derecho para el deporte nacional. El gran protagonista de la jornada inaugural fue el catamarqueño Juan Manuel La Serna, quien llegó a esta cita internacional con la valiosa experiencia a cuestas de ser sparring en la Copa Davis. La jerarquía acumulada en el circuito grande se tradujo rápidamente en solidez dentro de las canchas santafesinas, donde el deportista afrontó un exigente doble compromiso que supo resolver con autoridad.

Solidez indiscutible en el cuadro de singles

La actividad para La Serna comenzó por la mañana con su debut en el cuadro individual. En su duelo correspondiente a los octavos de final, el representante argentino se midió ante el paraguayo Hernando Escurra. Con un tenis preciso y dominante, el catamarqueño no dio lugar a sorpresas y se impuso con un marcador claro de 6-2 y 6-1. Gracias a este rendimiento convincente, avanzó directamente a la instancia de cuartos de final, donde ya tiene rival confirmado: se medirá ante el chileno Nicolás Villalón en busca de seguir escalando en el torneo.

Victoria clave en la competencia de dobles

La exigente agenda de la jornada continuó por la tarde con el traslado de la emoción hacia la competencia de dobles. En esta modalidad, La Serna compartió la cancha formando dupla con Lautaro Midón. Enfrente estuvo la pareja chilena integrada por Núñez y Villalón —este último, próximo rival del catamarqueño en el certamen individual—. Lejos de acusar el cansancio acumulado del turno matutino, la dupla argentina volvió a quedarse con el triunfo tras imponerse con un contundente doble 6-3, cerrando así un día absolutamente redondo para los intereses nacionales en el certamen regional.