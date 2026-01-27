Marcos Rojo definió su futuro: seguirá en Racing y postergó su regreso a Estudiantes

Marcos Rojo tomó una decisión determinante respecto de su futuro futbolístico en medio de los fuertes rumores que lo vinculaban con un posible regreso a Estudiantes de La Plata. El defensor central de Racing ya le habría comunicado su postura al entrenador Gustavo Costas, despejando así una de las incógnitas más resonantes del actual mercado de pases del fútbol argentino.

El zaguero, con pasado en Boca Juniors y Manchester United, era seguido de cerca por el "Pincha", que tenía la intención de repatriarlo para la temporada 2026. La posibilidad había tomado fuerza en los últimos días, al punto de que desde el entorno del club platense se daba casi por hecho un acercamiento formal.

Incluso, el propio director técnico de Estudiantes había reconocido públicamente el interés por el jugador y había dejado abierta la puerta a su regreso. "Es un jugador que nació en Estudiantes y querrá terminar su carrera ahí. He hablado mucho con él", expresó el entrenador, alimentando las versiones sobre una inminente salida de Rojo de Racing.

Sin embargo, el desenlace fue otro. En las últimas horas, Rojo mantuvo una extensa reunión con Gustavo Costas, de la que también participaron miembros de la Comisión Directiva, encabezada por Diego Milito. En ese encuentro, el defensor de 35 años les habría comunicado su decisión final: continuar en Racing y respetar el contrato vigente.

Nacido en La Plata y surgido futbolísticamente en las divisiones inferiores de Estudiantes, Rojo optó por postergar su regreso al club de sus orígenes y honrar su contrato por productividad, que se extiende hasta junio del corriente año. De esta manera, el marcador central seguirá ligado a la "Academia" al menos durante el primer tramo de la temporada.

La determinación del ex Boca implica también un nuevo desafío deportivo. Rojo buscará reivindicarse dentro del esquema de Gustavo Costas, pelear por un lugar entre los titulares y sumar minutos de competencia tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Sudamericana, dos de los principales objetivos de Racing para este semestre.

Cabe recordar que, en un primer momento, todo parecía indicar que la salida del defensor era inminente. No solo por las declaraciones del entrenador de Estudiantes, sino también por algunas señales puertas adentro en Racing. Una de ellas fue su ausencia en la nómina de convocados para el partido en el que la "Academia" cayó por 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que alimentó aún más las versiones sobre una transferencia en curso.

Esa exclusión fue interpretada como un indicio claro de que la relación entre Rojo y el cuerpo técnico atravesaba un momento delicado, o bien que el jugador estaba a un paso de cambiar de club. Sin embargo, con el correr de los días y tras las conversaciones mantenidas, el panorama se revirtió.

Con la resolución de esta "novela" del mercado de pases, que tendrá su cierre formal este martes, todo indica que el defensor con pasado en la Selección argentina volverá a integrar la lista de convocados de Racing. En ese contexto, se espera que esté disponible para el próximo compromiso ante Rosario Central, que se disputará en el Cilindro de Avellaneda.

Así, Racing logra retener a un jugador de experiencia en una zona clave del campo, mientras que Estudiantes deberá reconfigurar su planificación defensiva tras no concretarse el retorno de uno de sus futbolistas emblemáticos. La decisión de Rojo pone fin, al menos por ahora, a uno de los capítulos más seguidos del mercado local.