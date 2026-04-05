Mariano Navone hizo historia en Bucarest: conquistó su primer título ATP

Después de varios años como profesional, Mariano Navone alcanzó el premio más importante de su trayectoria: se consagró campeón en Bucarest y obtuvo su primer título ATP, un logro que quedará marcado como uno de los grandes hitos de su carrera.

El argentino derrotó al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5, en un partido intenso que se extendió por casi dos horas y media y que exigió al máximo su fortaleza tenística y física.

La definición mostró a un Navone sólido desde el inicio, imponiendo condiciones con un primer set convincente, en el que tomó rápida ventaja gracias a la consistencia de su juego. El segundo parcial encontró reacción del español, que logró equilibrar el trámite y forzar un desenlace abierto. Sin embargo, en el tercer set, el argentino volvió a demostrar carácter para sostenerse en los momentos más delicados y cerrar la final con autoridad.

Solidez y resistencia

Uno de los aspectos centrales de la victoria estuvo en la solidez del tenis de Navone, que logró sostener un rendimiento alto durante toda la final.

Del otro lado, Daniel Mérida cargó con una estadística que terminó siendo casi decisiva: 58 errores no forzados, un número demasiado elevado para una definición de este nivel y que condicionó sus posibilidades de sostener la pelea en los momentos de máxima presión.

Navone, en cambio, exhibió dos virtudes determinantes:

Regularidad desde el fondo de la cancha

Gran resistencia física en los tramos finales

Capacidad para administrar la presión

Mayor consistencia en los puntos largos

Solidez mental en el cierre del tercer set

Fue justamente esa respuesta física en el desenlace la que le permitió sostener la intensidad necesaria para sellar el triunfo y consagrarse por primera vez en el circuito ATP.

Un salto clave en el ranking

La conquista en Bucarest tendrá además un impacto directo en su presente deportivo inmediato. Gracias a este resultado, el tenista nacido en 9 de Julio aparecerá este lunes como número 42 del Ranking ATP.

Ese ascenso lo posicionará como uno de los argentinos mejor ubicados, solo por detrás de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, un dato que confirma el valor de la semana que completó en el torneo rumano. El título llega en un momento de crecimiento marcado también por cambios importantes en su equipo de trabajo. Desde febrero, Navone entrena junto a Alberto Mancini, tras cerrar su etapa con Andrés Dellatorre.

La modificación en su preparación representó un nuevo impulso después de un período irregular, en el que había logrado ser top 30 en 2024, pero luego descendió hasta el puesto 99, además de atravesar dificultades físicas, especialmente en los pies.

Una racha que confirma el gran presente

La coronación en Bucarest no aparece como un hecho aislado, sino como la confirmación de una etapa de franca recuperación.

El argentino acumula ahora diez triunfos en sus últimos once partidos, una serie que refleja confianza, continuidad y un nivel competitivo en alza.

A este logro se suma además la reciente consagración en el Challenger de Punta Cana, antecedente que ya había anticipado señales positivas de su rendimiento.

Con el trofeo en Rumania, Navone también se convirtió en el cuarto campeón argentino en Bucarest, sumándose a una lista histórica integrada por Franco Davin, José Acasuso, Juan Ignacio Chela y Mariano Navone.

Además, el título le permitió saldar su deuda en finales ATP, un aspecto que hasta aquí aparecía como una cuenta pendiente en su evolución profesional.

El sueño argentino continúa

La jornada del tenis argentino, sin embargo, todavía tiene capítulos por escribirse. Tras la consagración de Navone, otros dos argentinos buscarán sumar títulos en distintos puntos del circuito, prolongando un domingo excepcional para el país.

Los partidos programados son:

ATP de Marrakech

11.00 / Marco Trungelliti vs. Rafael Jódar / ESPN y Disney+

ATP 250 de Houston

16.30 / Román Andrés Burruchaga vs. Tommy Paul / ESPN y Disney+

En Marrakech, Marco Trungelliti buscará el primer ATP de su carrera a los 36 años, en una historia atravesada por la perseverancia y la vigencia.

En Houston, por su parte, Román Andrés Burruchaga afrontará la prueba más exigente de su carrera ante el estadounidense Tommy Paul, cuarto preclasificado.

Mientras el circuito sigue su marcha, Mariano Navone ya aseguró su lugar en la gran foto del día, con una consagración que marca un antes y un después en su carrera y alimenta la ilusión de un domingo inolvidable para el tenis argentino.