Martín Demichelis se refirió a su deseo de dirigir a River en el futuro: "Es un sueño"

Martín Demichelis siempre estuvo relacionado a River. El exdefensor debutó en el Millonario en el 2000 y varias veces estuvo cerca de volver. Aunque su regreso como futbolista nunca pudo concretarse, el actual entrenador del segundo equipo del Bayern Munich sueña con dirigir al club de Núñez en el futuro.

“Algún día sueño con entrenar a River y a todos los equipos en los que jugué. Llevo años capacitándome”, dijo el argentino de 41 años en diálogo con F90.

De todas formas, aprovechó para elogiar a Marcelo Gallardo: “Ahora está el mejor entrenador de la historia de River. Hay que dejarlo tranquilo a Marcelo, que siga trabajando con los jugadores nuevos generando una identidad. Parecía que no, pero de a poco se van acomodando los nombres, las piezas y va aceitando el funcionamiento”.

Martin Demichelis jugó en River entre el 2000 y 2003 (Foto: AFP / Mauricio LIMA).

Y agregó: “De River se habla a nivel mundial, claro que se recontra conoce a Gallardo, se habla, se lo analiza. De River se habla en todas partes. Nos miran para aprender”.

Por otro lado, comparó al club de Núñez con el equipo alemán: “Veo muchísimas similitudes. River es el Bayern Múnich de Sudamérica y Bayern Múnich es el River de Europa. Ambos mantienen la discreción, la disciplina. No recuerdo leer peleas internas en River y eso es una conducta que se genera día a día, una pertenencia de todos los trabajadores”.

Martín Demichelis jugó los Mundiales 2010 y 2014 (EFE/SRDJAN SUKI)

Además, el exdefensor de la Selección Argentina explicó por qué rechazó el ofrecimiento para ser técnico de Talleres: “Me llamó el presidente Andrés Fassi y le expliqué que no le decía no al equipo y a él. Le decía que no al tiempo. Estoy trabajando, estoy terminando mi licencia europea FIFA Pro en Italia, la cual es muy difícil de conseguir, y me quedaban seis meses. Puse el freno hasta el 30 de junio, pero soy cordobés, hubiese sido un orgullo”.