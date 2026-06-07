Más de 100 ciclistas desafiaron la lluvia y el frío en la tercera fecha del Campeonato Belicho de Mountain Bike

Bajo condiciones climáticas adversas, marcadas por una persistente lluvia y bajas temperaturas, este domingo se disputó la tercera fecha del Campeonato Belicho de Mountain Bike en la ciudad de Belén.

La competencia tuvo lugar en el tradicional circuito de La Puntilla y contó con la participación de más de un centenar de ciclistas provenientes de distintos puntos de Catamarca y de la región, quienes afrontaron un recorrido exigente tanto por sus características técnicas como por el estado del terreno.

Emotivo reconocimiento a "Negrito" Córdoba

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el homenaje realizado a Osvaldo Rodolfo "Negrito" Córdoba, una figura emblemática del ciclismo belicho.

Acompañado por familiares y amigos, el histórico deportista recibió el reconocimiento de la organización y el aplauso de los presentes en agradecimiento por su trayectoria y su aporte al desarrollo de la disciplina en la región.

Los ganadores de cada categoría

Elite

Matías Ormachea (Andalgalá) Gabriel Carpio (Tinogasta) Xavier Delgado (Belén)

Master A

José Luis Herrera (Andalgalá) Saúl Heredia (Tinogasta) Franco Zurita (Tinogasta)

Master B

Damián Padilla (Andalgalá) Guillermo Wilson (Tinogasta) Gonzalo Núñez (Tinogasta)

Master C

Mariano Araya (Andalgalá) Carlos Moreno (Andalgalá) Ricardo Tello (Tinogasta)

Master D

Artimé Quiroga (Tinogasta)

Juveniles

Giovani Rasgido (Fiambalá) Nicolás Lisandro Oliva (Andalgalá) Lautaro Rojano (Andalgalá)

Menores

Santino Zurita (Fiambalá) Bastián Gutiérrez (Belén) Ignacio Paredes (Belén)

Damas Elite

Romina Mansilla (Belén)

Promocionales Masculinos (-35 años)

Joaquín Molina (Andalgalá) Aníbal Urquiza (Belén) Mauricio Garay (Belén)

Promocionales Masculinos (+35 años)

Ignacio Carrera (Belén)

Promocionales Masculinos (+45 años)

Pablo Vega (Belén) Patricio Saracho (Belén) Juan Carlos Gutiérrez (Belén)

Damas Master (+40 años)

Laura Miranda (Tinogasta) Eliana Carpio (Tinogasta)

Damas Master (+50 años)

Alejandra Quinteros (Tinogasta) María Ávila (Belén) Estela Cedrón (Belén)

Damas Promocionales

Marisa López (Fiambalá) Daiana Soto (Belén) Yanina Páez (Fiambalá)

Categoría XL

Ramón Herrera (Belén) Renato Fuentes (Londres) Rodrigo Fuentes (Londres)

La tercera fecha volvió a demostrar el crecimiento del mountain bike en el oeste catamarqueño, con una destacada convocatoria y una fuerte presencia de corredores de distintas localidades de la provincia. La organización destacó el compromiso de los participantes, que desafiaron las inclemencias del tiempo para ser parte de una nueva jornada deportiva.