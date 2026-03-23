Masters 1000: Cerúndolo venció al 10° del mundo y está entre los mejores 16 de Florida

El escenario del Masters 1000 de Miami fue testigo de una de las actuaciones más sólidas y sorpresivas de la temporada para el tenis sudamericano. Francisco Cerúndolo, quien actualmente ostenta la posición 19° en el ranking ATP, logró desarticular el juego de uno de los rivales más temidos del circuito, el ruso Daniil Medvedev, actual número 10 del escalafón mundial. La victoria no solo representa un avance significativo en el cuadro del torneo, sino que marca un hito personal para el argentino al imponerse ante un rival de jerarquía en una superficie que históricamente favorece al moscovita.

Una batalla de contrastes en el marcador

El desarrollo del encuentro fue una verdadera montaña rusa de emociones y estrategias que se extendió por dos horas y 19 minutos. El inicio del partido fue, por demás, atípico para un choque de este nivel; Cerúndolo saltó a la pista con una agresividad y precisión que dejaron sin respuestas a su oponente, llevándose el primer set con un contundente 6-0. Este parcial inicial mostró la mejor versión del argentino, quien aprovechó cada oportunidad para quebrar el servicio de un Medvedev que se veía superado por la velocidad de bola del porteño.

Sin embargo, la jerarquía del ex número uno del mundo no tardó en aparecer. Tras el impacto inicial, el partido se fue emparejando a medida que el ruso ajustaba sus devoluciones y encontraba su ritmo de fondo de cancha. Medvedev logró adjudicarse la segunda manga por 4-6, trasladando la definición a un tercer set cargado de tensión. En el parcial decisivo, la paridad fue la norma hasta los últimos juegos, donde Cerúndolo recuperó la frialdad necesaria para cerrar el pleito con un 7-5 que le otorgó el boleto definitivo a la siguiente instancia de los octavos de final.

El peso del historial y el presente de los protagonistas

Un condimento que le agregó un valor especial a este enfrentamiento fue la inexistencia de antecedentes previos. A pesar de llevar varios años conviviendo en la elite del tenis mundial, este choque representó el primer partido del historial entre ambos tenistas. Esta falta de referencias mutuas en competencia oficial obligó a ambos a realizar ajustes tácticos sobre la marcha, un terreno donde Cerúndolo demostró una madurez táctica superior durante los momentos críticos del tercer set.

La victoria del argentino se sustenta en una base de confianza que venía construyendo desde sus presentaciones previas. Cerúndolo arribó a este duelo tras haber superado al también argentino Thiago Tirante en sets corridos, un triunfo que consolidó su buen presente y su pertenencia al selecto grupo del top 20 del ranking ATP. Por el contrario, la caída resulta un duro traspié para Daniil Medvedev, quien venía siendo protagonista absoluto de la gira de cemento tras alcanzar la final en Indian Wells y adjudicarse recientemente el título en Dubái.

Próximos desafíos en el cemento estadounidense

El rendimiento de Cerúndolo en Miami reafirma su capacidad para competir de igual a igual ante los máximos exponentes de la disciplina. El desglose del marcador final, de 6-0, 4-6 y 7-5, refleja la intensidad de una contienda que mantuvo en vilo a los espectadores durante más de dos horas de juego efectivo. Este resultado lo posiciona entre los 16 mejores del certamen, ratificando su excelente momento de forma física y mental.

Tras este "batacazo" en el cemento estadounidense, el calendario no otorga respiro para el jugador argentino. El próximo compromiso de Francisco Cerúndolo tendrá lugar este mismo martes, cuando deba enfrentarse al francés Ugo Humbert por un lugar en los cuartos de final. El desafío para el argentino será mantener el nivel de intensidad mostrado ante Medvedev para seguir escalando posiciones en uno de los torneos más prestigiosos del calendario internacional.