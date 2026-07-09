Zverev arrasó a Fritz y alcanzó por primera vez las semifinales de Wimbledon

Alexander Zverev, tercer preclasificado del torneo, dio un nuevo paso en su temporada al clasificarse para las semifinales de Wimbledon tras vencer con autoridad al estadounidense Taylor Fritz, séptimo favorito, en los cuartos de final del certamen.

El tenista alemán se impuso en sets consecutivos con parciales de 6-4, 6-4 y 6-2, en un encuentro que se resolvió en menos de dos horas de juego y que representó, por amplia diferencia, su mejor actuación histórica sobre el césped del Grand Slam británico. Zverev superó a uno de los especialistas de esta superficie con una actuación sólida de principio a fin, ratificando el excelente momento deportivo que atraviesa durante la presente temporada.

La victoria no solo le permitió acceder por primera vez a las semifinales de Wimbledon, sino que también confirmó la regularidad que viene mostrando en los torneos más importantes del calendario.

Un año de grandes resultados para el alemán

El triunfo frente a Taylor Fritz consolidó una campaña que viene siendo altamente positiva para el jugador de 29 años. Luego de conquistar su primer título de Grand Slam en Roland Garros, Zverev consiguió ahora instalarse entre los cuatro mejores de Wimbledon, completando un registro que lo ubica en las semifinales de los tres majors disputados en lo que va del año.

El desempeño del alemán refleja el excelente estado de forma que atraviesa y lo posiciona nuevamente como uno de los principales protagonistas del circuito masculino en los torneos de mayor relevancia.

Su rendimiento frente a Fritz volvió a mostrar esa consistencia, ya que controló el desarrollo del partido desde el comienzo y no cedió ningún set ante un rival considerado uno de los más fuertes sobre césped.

Fritz no pudo defender la semifinal anterior

La eliminación también tuvo consecuencias para Taylor Fritz, quien llegaba al torneo con la misión de defender la destacada actuación conseguida en la edición anterior.

El estadounidense había alcanzado las semifinales de Wimbledon la temporada pasada, instancia en la que cayó frente al español Carlos Alcaraz. Al no poder repetir ese resultado, Fritz descendió hasta el décimo puesto del ranking ATP, convirtiéndose en su ubicación más baja desde agosto de 2024.

De esa manera, el estadounidense no logró sostener los puntos obtenidos el año anterior y quedó fuera de competencia antes de la definición del torneo.

Arthur Fery continúa sorprendiendo y será el rival de Zverev

La otra gran historia de los cuartos de final tuvo como protagonista al británico Arthur Fery, ubicado en el puesto 114 del ranking ATP. El jugador de 23 años prolongó una quincena soñada al derrotar al italiano Flavio Cobolli, décimo preclasificado del torneo.

Fery se impuso con parciales de 6-4, 7-6 (4) y 6-0, resultado que le permitió clasificarse para las semifinales del Grand Slam de su país y protagonizar la mejor actuación de su carrera en Wimbledon. Además del histórico resultado deportivo, el británico consiguió un importante ascenso en la clasificación mundial.

Hasta el momento, aparece ubicado en el puesto 36 del ranking ATP en vivo, reflejando el impacto que tuvo su campaña en el torneo londinense. La próxima prueba para Fery será precisamente Alexander Zverev, con quien disputará una de las semifinales previstas para el viernes 10 de julio, en un encuentro cuyo horario aún permanece a confirmar.

Djokovic y Sinner, la otra semifinal

Mientras Zverev y Fery definirán uno de los boletos para la final, la otra semifinal reunirá a dos de los nombres más destacados del circuito. Por un lado estará el serbio Novak Djokovic, octavo cabeza de serie y jugador con más títulos de Grand Slam. Enfrente tendrá al italiano Jannik Sinner, señalado como el mejor jugador del mundo.

El encuentro también se disputará el viernes y reeditará la semifinal del Australian Open celebrada a comienzos de este año. En aquella oportunidad, "Nole" consiguió un triunfo memorable luego de imponerse en cinco sets, resultado que le permitió avanzar a la definición del primer Grand Slam de la temporada.

Sin embargo, posteriormente no pudo quedarse con el título, ya que cayó frente a Carlos Alcaraz en la final.

Semifinales definidas

Con los resultados registrados en los cuartos de final, el cuadro masculino de Wimbledon quedó conformado de la siguiente manera:

Alexander Zverev (3°) vs. Arthur Fery (114°) .

. Novak Djokovic (8°) vs. Jannik Sinner.

Ambos encuentros se disputarán el viernes 10 de julio, con horario todavía a confirmar, y definirán a los dos finalistas del torneo, luego de una jornada de cuartos de final que dejó como gran protagonista al alemán Alexander Zverev, quien continúa consolidando una de las mejores temporadas de su carrera.