Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay: "Nunca dije que tenía buena relación con los jugadores"

El entrenador de la Selección de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, compareció ante los medios en una extensa y pormenorizada conferencia de prensa convocada con el único propósito de explicar detalladamente su salida definitiva de la conducción técnica del representativo rioplatense. Durante su alocución, el estratega afirmó de manera categórica que el equipo terminó por «decepcionar» de forma absoluta a los simpatizantes uruguayos debido a una «inexplicable» eliminación acontecida de manera prematura durante la fase de grupos del Mundial 2026.

A sus 70 años de edad, el prestigioso director técnico asumió de forma personal e íntegra la culpa de lo que catalogó como una caótica eliminación del certamen internacional. En sus palabras de despedida, el entrenador no quiso dejar pasar la oportunidad de manifestar un profundo y explícito agradecimiento por el apoyo incondicional recibido por parte de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Asimismo, el técnico remarcó con énfasis que los futbolistas que integraron el plantel de la selección «no hicieron nada que haya impedido poder conducirlos», desmarcando a sus dirigidos de cualquier tipo de insubordinación o resistencia táctica. Del mismo modo, el conductor argentino destacó de manera muy especial el constante soporte e invaluable apoyo brindado por el público uruguayo, el cual se hizo sentir con fuerza hasta antes del inicio formal de la Copa del Mundo.

El balance estadístico de una caída imprevista

La campaña deportiva del seleccionado uruguayo en la máxima cita del balompié internacional arrojó números sumamente magros. El combinado celeste sumó apenas dos puntos en la totalidad de su participación en el marco de este torneo mundialista organizado de manera conjunta por Canadá, Estados Unidos y México. Esta escasa cosecha de unidades relegó al combinado oriental a quedar eliminado tempranamente de la competencia en el rol del peor tercero de su zona, un resultado sumamente adverso dentro de un grupo que compartió formalmente con las selecciones nacionales de España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

El propio Marcelo Bielsa no dudó en calificar esta despedida institucional y profesional de su cargo como algo profundamente «dolorosa», argumentando que se había confeccionado grandes ilusiones en la que representaba formalmente su tercera participación histórica en una cita mundialista absoluta. Ante los periodistas reunidos, el exentrenador del Leeds inglés inició su argumentación desgranando el impacto anímico del suceso: «Es una frustración muy grande, porque era totalmente imprevisto». En esa misma línea de análisis reflexivo, el director técnico declaró abiertamente que se trata, sin lugar a dudas, de una caída rotunda «que nadie puede admitir, aceptar o soportar, por más sincera que sea la explicación» que se intente esbozar ante la opinión pública.

La asunción de la responsabilidad y la interpretación de la realidad

Al momento de evaluar su propia y directa cuota de responsabilidad en la temprana caída sufrida en la fase de grupos, el entrenador admitió que esta es la segunda ocasión en su trayectoria en la que experimenta un escenario idéntico, tras no haber podido superar la primera fase al mando de la Selección de Argentina en el recordado Mundial de Corea-Japón 2002. Frente a este panorama, el director técnico afirmó que su implicación en el desenlace es «muy clara», debido a que le resulta completamente imposible «justificar la posición final» obtenida en el torneo, y admitió con total hidalguía no haber poseído la capacidad necesaria para gestionar adecuadamente los valiosos recursos futbolísticos con los que contaba para la competencia. Todo esto lo señaló a pesar de recalcar firmemente que hicieron estrictamente «lo máximo», un esfuerzo supremo que involucró tanto a su persona como a todos sus compañeros de trabajo del cuerpo técnico y a los propios futbolistas.

Posteriormente, y tras aclarar ante los presentes que mantiene intacta la firme «convicción» de que el resultado definitivo del campeonato no se habría modificado en lo absoluto en caso de que el entrenador «hubiera optado por caminos diferentes» a los que finalmente eligió tomar en el plano táctico, Bielsa volvió a poner en valor un concepto que ya había expresado con anterioridad. Así, tal como lo hizo inicialmente en la conferencia de prensa posterior a la derrota sufrida ante España, remarcó con insistencia que su seleccionado mereció legítimamente sumar siete puntos en la tabla de posiciones, prefiriendo explícitamente quedarse con estos resultados hipotéticos basados exclusivamente en su particular e individual «interpretación de la realidad».

Para reafirmar con solidez metodológica su postura analítica, el director técnico campeón de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se amparó sólidamente en los registros estadísticos recabados durante los encuentros:

Frente a Arabia Saudita: Se generó exactamente cinco veces más peligro que el adversario.

Frente a Cabo Verde: El volumen de peligro generado superó en un 50% al registro del rival.

Frente a España: Se produjo exactamente la misma cantidad de situaciones ofensivas y de peligro que las registradas por la escuadra europea.

A partir de estos indicadores, el estratega prefirió señalar de forma abierta que «no evalúa» de ningún modo si su equipo careció de la efectividad necesaria de cara al arco rival o si los goles recibidos en su propia portería eran catalogados como evitables o no. Según su perspectiva teórica, esas variables forman parte indiscutible de «la naturaleza del juego», una premisa que le sirvió para sentenciar con absoluta firmeza: «no hay un análisis serio que no nos sitúe ganando a Arabia Saudita y Cabo Verde y empatando con España».

Gestión de vestuario: realidades sobre el plantel

En el último tramo de su comparecencia pública, Marcelo Bielsa negó de forma tajante y categórica haber mantenido o protagonizado cualquier tipo de choques, disputas o fricciones con los integrantes que componen el plantel profesional charrúa. El entrenador aclaró que la única petición formal emanada del grupo de jugadores fue que recortase la duración de las habituales charlas grupales e individuales que mantenía de manera constante con ellos.

Para finalizar, el técnico abordó de manera puntual las situaciones de dos nombres propios fundamentales dentro de la estructura del equipo: el arquero Fernando Muslera y el volante Federico Valverde, actual capitán de la Selección.

Fernando Muslera: Sobre el actual guardameta de Estudiantes de La Plata, Bielsa destacó con admiración su enorme «grandeza y generosidad» al momento de pedir el cambio durante el juego. El técnico relató que el arquero «estaba golpeado por el error cometido» de forma directa en el gol de España y que poseía su ánimo severamente afectado por dicha acción. Además, aprovechó la oportunidad para aclarar de manera tajante que el portero no disputó el mencionado encuentro bajo un cuadro febril, desmitificando los rumores circulantes.

Federico Valverde: Con respecto al polifuncional mediocampista del Real Madrid, el DT aseguró de manera rotunda no haber tenido jamás ningún tipo de problemas de convivencia o entendimiento. Por el contrario, valoró significativamente su extrema generosidad en el instante exacto en que le comunicó formalmente que existía la posibilidad técnica de utilizarlo en una demarcación inusual como marcador de punta derecho. Ante dicha propuesta, el capitán uruguayo respondió con total profesionalismo y subordinación: «en el puesto que usted necesite».