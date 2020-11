Menotti: Estoy destruido, no lo puedo creer

El entrenador César Luis Menotti dijo estar "destruido" por el fallecimiento de Diego Armando Maradona a la vez que señaló que creía que "estaban exagerando" cuando vio la noticia.

"Estoy destruido, no lo puedo creer", indicó, y confesó: "Pensé que estaban exagerando cuando dieron la noticia. Es terrible, lamentable. Imposible dar una explicación a esto".

En diálogo con TyC Sports, Menotti expresó además: "Tengo mucho dolor, no tengo muchas cosas que decir. Lamentablemente no hay ninguna opinión que sirva". "No tengo palabras. He estado en todos los lugares con él y en las cosas graves que a él le pasaron, conocí a toda su familia. Es terrible", aseveró.