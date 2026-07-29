Messi dejó Rosario y emprendió el regreso a Miami para reincorporarse a Inter Miami

Las vacaciones de Lionel Messi en Rosario llegaron a su fin. Después de participar en el Mundial, el capitán de la Selección argentina emprendió este martes por la noche el viaje de regreso hacia Miami, donde volverá a sumarse a los trabajos de Inter Miami con el objetivo de retomar la actividad deportiva.

El vuelo marca el cierre de un breve período de descanso que el delantero aprovechó para permanecer junto a su familia antes de afrontar nuevamente los compromisos con el conjunto estadounidense. Está previsto que el futbolista aterrice durante la mañana en Estados Unidos, donde comenzará una nueva etapa enfocada en su recuperación competitiva y en la preparación para su regreso a los partidos oficiales.

La expectativa ahora se concentra en conocer cuándo volverá a vestir la camiseta de Inter Miami en un encuentro oficial, una decisión que todavía no fue confirmada por el club.

Días de descanso en Rosario junto a su familia

Durante su permanencia en Rosario, Messi dedicó su tiempo a compartir actividades familiares y a disfrutar de unos días alejados de la competencia.

Según informaron medios rosarinos, el capitán argentino aprovechó la estadía para visitar a su padre, Jorge Messi, en uno de los encuentros familiares que formaron parte de su descanso tras la exigencia del Mundial. Además, estuvo presente en un partido de Leones, el club que preside su hermano Matías Messi, donde acompañó la actividad de la institución durante su paso por la ciudad.

La estadía en Rosario representó un breve paréntesis antes de volver a concentrarse plenamente en los compromisos deportivos que lo esperan en Estados Unidos.

La despedida antes del viaje

Antes de partir hacia Miami, el futbolista fue registrado en un video publicado por ESPN. En las imágenes se observa a Messi trasladándose en una camioneta hacia el aeropuerto acompañado por su familia. Al llegar al lugar, el delantero saludó con una sonrisa a las personas que se encontraban esperándolo antes de ingresar a la terminal para abordar el vuelo.

El registro reflejó el final de su paso por Rosario y el comienzo del regreso hacia la ciudad donde continuará la temporada con Inter Miami.

Un itinerario distinto al del resto de la delegación

Tras la final de la Copa del Mundo, en la que la Selección argentina perdió frente a España, Messi optó por un recorrido diferente al realizado por otros integrantes del plantel nacional.

El delantero decidió viajar directamente hacia la Argentina por su cuenta y no pasó por Buenos Aires, como sí lo hizo parte de la delegación encabezada por el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Esa decisión le permitió trasladarse directamente a Rosario para iniciar el período de descanso junto a su familia antes de volver a Estados Unidos.

La incertidumbre sobre su regreso a las canchas

Aunque Messi ya emprendió el regreso a Miami, todavía no existe una confirmación oficial respecto de la fecha en la que volverá a disputar un encuentro con Inter Miami. Las estimaciones indican que su reaparición podría producirse el próximo miércoles 5 de agosto, cuando el conjunto estadounidense enfrente a San Luis en el partido correspondiente al inicio de la Leagues Cup.

Hasta el momento, esa posibilidad continúa siendo una estimación y no una confirmación oficial. Por esa razón, la atención permanece centrada en la evolución del futbolista y en la determinación que adopte el cuerpo técnico sobre el momento adecuado para su regreso a la competencia.

El próximo compromiso de Inter Miami

Mientras se define la vuelta de Messi, Inter Miami afrontará un nuevo compromiso por la Major League Soccer (MLS). El próximo encuentro de Las Garzas será este sábado, cuando reciba a Columbus Crew en condición de local.

De acuerdo con la información disponible, el capitán del plantel podría presenciar ese partido desde uno de los palcos del Nu Stadium, acompañado por su familia, mientras continúa con el proceso previo a su regreso al campo de juego.

La posibilidad de asistir al estadio sin formar parte de la convocatoria representa una alternativa mientras continúa su preparación física y deportiva.