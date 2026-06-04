Messi no jugaría ante Honduras: el posible 11 para el primer amistoso

La selección argentina avanza con su preparación para la Copa del Mundo 2026 en Kansas City, donde el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en la puesta a punto del plantel a pocos días del debut mundialista.

En este contexto, todo indica que Lionel Messi no será parte del amistoso que el conjunto nacional disputará este sábado frente a Honduras en Texas. La decisión estaría vinculada a la necesidad de preservar físicamente al capitán argentino, quien atraviesa un proceso de recuperación luego de sufrir una inflamación muscular provocada por una sobrecarga de fatiga.

La situación del astro rosarino es seguida de cerca por el cuerpo técnico, que tiene como principal objetivo contar con él en óptimas condiciones para el estreno de Argentina en la Copa del Mundo. El debut está previsto para el martes 16 de junio frente a Argelia, un compromiso para el cual se busca que el capitán llegue con plenitud física.

La estrategia adoptada por el entrenador y su equipo apunta a minimizar riesgos en una etapa decisiva de la preparación, especialmente tratándose de un futbolista que ocupa un lugar central dentro del funcionamiento del seleccionado.

Un amistoso para probar variantes

La posible ausencia de Messi no sería el único cambio en la estructura habitual del equipo. Diversos jugadores continúan atravesando procesos de recuperación por distintas dolencias físicas, lo que obliga al cuerpo técnico a evaluar variantes para el primer ensayo de la gira preparatoria.

La planificación contempla administrar cuidadosamente las cargas de trabajo y evitar exigencias innecesarias en futbolistas que todavía no han alcanzado su mejor condición física. Por ese motivo, el encuentro frente a Honduras aparece como una oportunidad para observar alternativas y dar rodaje a jugadores que podrían tener participación durante el torneo.

La posibilidad de presentar una formación diferente a la habitual responde precisamente a ese criterio de precaución que viene predominando en la preparación del seleccionado argentino.

Julián Álvarez también genera preocupación

Otro de los nombres que genera atención dentro del plantel es el de Julián Álvarez. El delantero trabajó de manera diferenciada durante la práctica abierta desarrollada el miércoles, situación que abrió interrogantes respecto de su presencia en el amistoso ante Honduras.

Aunque no se informó una decisión definitiva sobre su participación, el hecho de haber realizado tareas diferenciadas deja abierta la posibilidad de que tampoco sea exigido durante este compromiso preparatorio.

La situación de Álvarez se suma al panorama general que enfrenta el cuerpo técnico, obligado a monitorear permanentemente el estado físico de varios integrantes del plantel.

El posible equipo para enfrentar a Honduras

Ante este escenario, Lionel Scaloni analiza una alineación alternativa para el compromiso amistoso del sábado. La formación que aparece como posible para enfrentar a Honduras estaría integrada por:

Gerónimo Rulli .

. Agustín Giay .

. Nicolás Otamendi .

. Lisandro Martínez .

. Nicolás Tagliafico .

. Rodrigo De Paul .

. Alexis Mac Allister .

. Enzo Fernández .

. Thiago Almada .

. Lautaro Martínez .

. José López.

Este equipo permitiría dar descanso a algunos futbolistas que arrastran molestias físicas y, al mismo tiempo, ofrecer minutos de competencia a jugadores que buscan consolidarse como alternativas dentro del plantel mundialista.

Futbolistas que continúan en observación

Mientras se define la alineación para el amistoso, el cuerpo técnico sigue atentamente la evolución de varios futbolistas que permanecen bajo seguimiento médico y físico. Entre los jugadores que continúan trabajando para recuperarse aparecen:

Emiliano Martínez , quien se encuentra atravesando la recuperación de una pequeña fractura en un dedo.

, quien se encuentra atravesando la recuperación de una pequeña fractura en un dedo. Leandro Paredes , que busca dejar atrás inconvenientes físicos.

, que busca dejar atrás inconvenientes físicos. Nicolás Paz , también en proceso de recuperación.

, también en proceso de recuperación. Gonzalo Montiel, quien continúa realizando trabajos para superar diferentes molestias.

La situación de estos futbolistas obliga a mantener una evaluación permanente de sus condiciones físicas, especialmente considerando la cercanía del inicio del Mundial.

La prioridad del cuerpo técnico es garantizar que todos los integrantes del plantel lleguen en las mejores condiciones posibles al comienzo de la competencia, evitando recaídas o lesiones que puedan comprometer la participación de alguno de ellos.

El objetivo: llegar en plenitud al debut mundialista

La preparación argentina transita una etapa decisiva. A medida que se aproxima el debut frente a Argelia, cada entrenamiento y cada decisión relacionada con las cargas físicas adquieren una importancia particular. La posible ausencia de Messi frente a Honduras, el trabajo diferenciado de Julián Álvarez y el seguimiento de varios jugadores que continúan recuperándose forman parte de una estrategia diseñada para proteger al plantel en el tramo final de la preparación.

La intención de Lionel Scaloni y su equipo de trabajo es clara: administrar los esfuerzos, evitar riesgos innecesarios y llegar al inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles y en condiciones óptimas.

En ese marco, el amistoso frente a Honduras aparece como una prueba importante para ajustar detalles futbolísticos, observar variantes y continuar evaluando la evolución física de un plantel que se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su calendario deportivo: la defensa de la corona mundial conseguida en Qatar 2022.