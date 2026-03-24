Messi llegó al país y se suma al plantel de la Selección para los amistosos

Lionel Messi ya se encuentra en el país y se incorporará al plantel de la Selección argentina para disputar los próximos amistosos de la fecha FIFA. La presencia del capitán marca el inicio de una etapa determinante en la preparación del equipo, en la antesala de la definición de la lista rumbo al Mundial 2026.

Los compromisos ante Mauritania y Zambia no solo tendrán valor competitivo, sino también simbólico: funcionarán como despedida en suelo argentino antes del inicio de la Copa del Mundo en junio. En ese contexto, cada entrenamiento y cada minuto en cancha adquieren una relevancia particular.

Los partidos se disputarán en La Bombonera, mientras que las prácticas se desarrollarán en el Predio Lionel Messi, escenarios que concentrarán la atención en esta última doble fecha FIFA.

Messi, rumbo al predio de la AFA: el 10 ya está en el país para sumarse al plantel para los amistosos de la fecha FIFA ante Mauritania y Zambia. Esta tarde el conjunto de Lionel Scaloni hará su primera práctica. https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/QZ8y2VNVgR — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 24, 2026

Scaloni ante una etapa de definiciones

El entrenador Lionel Scaloni afronta esta instancia con varias incógnitas abiertas. La lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial aún no está cerrada, y estos encuentros serán decisivos para despejar dudas.

La estructura base del equipo ya cuenta con nombres consolidados, pero existen posiciones donde la competencia interna sigue vigente. En ese sentido, la doble fecha FIFA se presenta como una oportunidad para evaluar rendimientos y tomar decisiones finales.

El arco: una disputa abierta por el tercer lugar

Uno de los focos principales está en el arco, donde se mantiene la pelea por el tercer puesto. La situación actual presenta un panorama claro en los dos primeros escalones:

Emiliano Martínez como titular

como titular Gerónimo Rulli como suplente

La disputa se centra en quién ocupará el tercer lugar entre:

Juan Musso

Walter Benítez

Musso parece haber tomado ventaja gracias a sus actuaciones en el Atlético de Madrid, mientras que Benítez intentará revertir la situación desde su presente en el Crystal Palace.

La defensa: variantes y ausencias

La última línea también presenta interrogantes, especialmente en el puesto de zaguero central izquierdo. Allí compiten: Marcos Senesi y Facundo Medina.

Ambos buscan posicionarse detrás de Nicolás Otamendi, en un contexto condicionado por la baja de Lisandro Martínez por lesión. En el lateral izquierdo, la situación también genera competencia:

Nicolás Tagliafico tiene su lugar asegurado

tiene su lugar asegurado Gabriel Rojas aparece como una alternativa que presiona

aparece como una alternativa que presiona Marcos Acuña busca sostener su lugar

busca sostener su lugar Valentín Barco surge como opción versátil

Este abanico de posibilidades refleja la búsqueda de equilibrio y variantes en una zona clave del equipo.

Mediocampo: juventud y proyección en disputa

En el mediocampo, una de las incógnitas más relevantes gira en torno a dos jóvenes futbolistas que aspiran a disputar su primer Mundial: Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni.

El jugador del Benfica parte con ventaja debido a su continuidad, aunque el talento del joven vinculado al Real Madrid mantiene abierta la competencia. La decisión final dependerá de lo que puedan demostrar en esta instancia previa.

Delantera: una definición directa

En el frente de ataque, la situación presenta una disputa más concreta. Con dos nombres ya establecidos: Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La pelea se centra en definir al tercer centrodelantero, lugar que se disputan: José Manuel López y Joaquín Panichelli.

Este duelo directo representa una de las decisiones más claras que deberá tomar el cuerpo técnico.

Una etapa decisiva rumbo al Mundial

La llegada de Lionel Messi marca el inicio de una fase definitoria para la Selección argentina. Con amistosos que funcionarán como última prueba en el país, el equipo se prepara para cerrar la lista que competirá en el Mundial 2026.

En este escenario, los puntos clave son: evaluación final de rendimientos individuales, definición de los últimos cupos en la lista de 26 jugadores y consolidación de la estructura del equipo

La doble fecha FIFA no solo representa una instancia competitiva, sino también el último filtro antes de la gran cita internacional, donde cada decisión tendrá impacto directo en el armado final del plantel.