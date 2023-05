Messi recibió un inesperado y fuerte respaldo de un exjugador del PSG: "No lo merecemos"

Lionel Messi está en el foco de la tormenta. El argentino es uno de los apuntados por los hinchas del PSG y las manifestaciones de este miércoles fueron en esta sintonía. Pero de manera inesperada surgió un apoyo para el 10: Antoine Kombouaré, exjugador y exentrenador del conjunto parisino, hizo una enfática defensa y estalló contra los fanáticos.

Lejos de entrar en la misma sintonía de los hinchas del PSG, Kombouaré se puso del lado de Messi ante tantos agravios. “Lo que más me molesta es que hoy es un linchamiento. Me molesta. Siempre he dicho: no tocamos a Messi. Haga lo que haga. Me apasiona, me gusta el jugador”. Antoine Kombouaré

Además, el entrenador francés puntualizó en un aspecto que se le marcó durante gran parte de la carrera del astro argentino: “Cuando escucho a los muchachos decir que él no corre en la cancha, me importa un carajo”.

“Si tuviera a Messi, le diría que se quede adelante, nunca que defienda. Me gustaría verlo divertirse y brillar. Esta es mi opinión, la de un entusiasta”, contó sobre su mirada en caso de tener a Leo en su equipo.

El multicampeón con el PSG apuntó enfáticamente contra los hinchas: “Es vergonzoso. No tocamos a Messi. ¿Hablo francés o no? No me importan los problemas del PSG. ¡No tocamos a Messi!”.

Para cerrar, el exdefensor se deshizo en elogios para Leo y marcó que, como fanático y admirador, estaría contento en caso de que se termine el ciclo del argentino en el conjunto de la capital francesa: “Estoy enamorado del jugador. Se va a ir, estoy súper feliz. No lo merecemos. Amo a Messi. No tocamos a Messi, ¿entiendes? ¡Gracias Messi! ¡Pago por verlo jugar!”.

El pedido de disculpas de Lionel Messi

“Hola, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón a mis compañeros y el club. Sinceramente pensé que íbamos a tener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia que había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir: pedir perdón por lo que hice y acá estoy, a la espera de lo que el club decida. Un abrazo”.