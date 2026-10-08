El nuevo posteo de Messi tras su despedida: "Ya está todo hecho, gracias Argentina"

Lionel Messi volvió a hablar después de la emotiva despedida que protagonizó con la Selección argentina en el estadio Monumental. Este jueves, el capitán publicó un nuevo mensaje en su cuenta de Instagram para realizar un balance de lo vivido durante el partido despedida ante Benín, disputado el pasado martes.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen especialmente significativa: Messi aparece exhibiendo con sus manos la camiseta especial diseñada para el homenaje. La publicación funcionó como una nueva expresión de agradecimiento luego de una jornada cargada de emociones y marcada por el cierre de su etapa con la Albiceleste.

"Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias Argentina", escribió el astro.

La frase sintetizó el momento que atraviesa el capitán después de cerrar un ciclo con la Selección argentina. El mensaje, además, llegó luego de una noche en la que Messi volvió a ser protagonista dentro de la cancha y recibió el reconocimiento del público en el Monumental.

El cierre de una etapa con la Albiceleste

A los 39 años, Messi cerró su etapa con la Selección con una noche inolvidable en el estadio Monumental. El partido ante Benín terminó con triunfo argentino por 3-0, y el capitán fue uno de los protagonistas del encuentro al marcar uno de los goles.

Pero el resultado deportivo quedó acompañado por el componente central de la jornada: el homenaje a Messi antes y después del partido. La despedida representó el cierre de su ciclo con la Albiceleste y puso fin a una etapa que tuvo como escenario final al Monumental. En ese contexto, el mensaje publicado este jueves adquirió el carácter de una última expresión de agradecimiento hacia Argentina.

La publicación estuvo vinculada directamente con ese homenaje. La imagen elegida para acompañar sus palabras mostró al capitán sosteniendo la camiseta especial que fue diseñada para la ocasión, reforzando el sentido simbólico de la despedida.

El recorrido de Messi con la Selección quedó así cerrado en una jornada en la que, además del resultado ante Benín, hubo un reconocimiento destinado al futbolista que encabezó al equipo durante una extensa etapa.

El próximo capítulo será en Inter Miami

Aunque su ciclo con la Selección argentina llegó a su final, la carrera futbolística de Messi continúa. El capitán dejó atrás su etapa con la Albiceleste y ahora volverá a concentrarse en su actividad con Inter Miami, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2028.

Después de permanecer unos días en Argentina para participar de su despedida, el rosarino regresó a Estados Unidos durante la madrugada para reincorporarse al plantel del conjunto de Florida. El regreso marca el comienzo de una nueva etapa en la agenda del futbolista, esta vez concentrada exclusivamente en sus compromisos con Inter Miami. La MLS volverá a ocupar el centro de su actividad profesional después de la pausa que permitió su viaje al país.

El último partido disputado por Inter Miami antes del parate fue ante Columbus Crew, el 27 de septiembre. El conjunto de Florida perdió ese encuentro por 2-1, aunque Messi convirtió el gol que significó el empate parcial.

Desde entonces, la MLS tuvo un parate debido a la fecha FIFA, circunstancia que permitió al delantero viajar a Argentina y formar parte de la jornada que terminó con su despedida de la Selección.

Un contrato que se extiende hasta diciembre de 2028

El futuro inmediato de Messi está ligado a Inter Miami. El capitán tiene previsto cumplir hasta el final su contrato con el club estadounidense, por lo que continuará su carrera en la MLS durante las próximas temporadas, pese al cierre de su ciclo con la Selección.

El vínculo con el conjunto de Florida se extiende hasta diciembre de 2028. Si mantiene esa decisión, Messi continuará jugando al máximo nivel y podría disputar partidos con Inter Miami incluso después de cumplir los 40 años.