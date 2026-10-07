El emotivo mensaje de CR7 a Messi tras su despedida de la Selección: "Todo mi respeto"

Lionel Messi tuvo su último baile con la Selección Argentina luego de contabilizar 208 apariciones vestido de celeste y blanco. Tras una jornada emotiva en el amistoso contra Benín que se desarrolló en el Estadio Monumental, el legendario capitán argentino publicó una profunda carta en sus redes sociales y uno de los primeros mensajes fue de Cristiano Ronaldo.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió el portugués de 41 años que atraviesa justamente una crisis con su seleccionado tras pelearse con el entrenador y abandonar la concentración, un tema que generó justamente las comparaciones en medios ingleses.

Si bien el mensaje de Messi sumó 3 millones de me gusta en sus primeros 30 minutos tras ser publicado y contabilizó casi 200 mil comentarios, la sorpresa estuvo en que Cristiano fue uno de los primeros en firmar ocho minutos después de subido el posteo al perfil oficial del rosarino, que suma más de 517 millones de seguidores.

No es la primera vez que hay un gesto de acercamiento público de Cristiano a Messi en el último tiempo, más allá de que ambos se encargaron a lo largo de los años de aclarar que la "rivalidad" deportiva solamente existía en la cancha y que tenían buena sintonía fuera del campo. En agosto pasado, tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge Messi, padre de Leo, CR7 le firmó: "Un abrazo enorme para tí y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza".

Más allá de los choques a nivel clubes, Messi y Ronaldo se enfrentaron sólo dos veces en el rango de selecciones: el primer fue con triunfo 2-1 de Argentina en febrero del 2011 en Suiza, con un gol de Leo y otro de Cristiano. El otro fue un amistoso en noviembre del 2014 tras el Mundial que organizó Brasil ese año y tuvo a Argentina como finalista. Aquel día, en el Old Trafford de Manchester (Inglaterra), Portugal se impuso 1-0 con un gol de Raphael Guerreiro en tiempo de descuento.

Cristiano Ronaldo se tomó un rato para interactuar con su legendario y contemporáneo rival en medio de una fuerte crisis con su seleccionado nacional tras abandonar la concentración de Portugal en la última fecha FIFA. En las últimas horas, explicó que se marchó tras sentirse traicionado por el seleccionador Jorge Jesus, a quien acusó de no cumplir los acuerdos establecidos sobre su participación en los partidos de la Nations League. Según relató, el técnico le había propuesto un plan de minutos y recuperación que inicialmente respetó, pero luego lo hizo calentar durante el encuentro ante Noruega sin utilizarlo. Después, afirmó que Jesus prometió reconocer públicamente ese error, aunque en conferencia de prensa adoptó un tono que Ronaldo consideró agresivo y contradictorio con lo hablado en privado.

El delantero de 41 años asumió que fue un error no saludar a los aficionados y retirarse de la concentración, pidió disculpas a sus compañeros y al público portugués, y aceptó que la Federación debe sancionarlo. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que sus últimos partidos como capitán de Portugal ya hayan pasado. Aun así, aseguró que volverá a estar disponible para la selección después de cumplir el castigo, siempre que mantenga su estado físico y rendimiento con su club.

Su comunicado publicado en las redes sociales trajo cola, ya que en uno de los ocho puntos que había descripto sobre el supuesto acuerdo con Jorge Jesus para su exposición en conferencia, afirmaba que debía ponderarlo a la altura de leyendas como el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona, lo que llevó a cientos de comentarios a lo largo y ancho del planeta fútbol.





