Messi sigue en Rosario tras despedir a su padre y sin fecha para volver a Miami

Lionel Messi continúa en Rosario, acompañado por Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y el resto de sus seres queridos, luego de despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció recientemente. El capitán argentino no tiene por el momento una fecha definida para regresar a Estados Unidos y su prioridad inmediata permanece concentrada en atravesar estas primeras horas de duelo junto a su familia.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista arribó el sábado por la noche desde Fort Lauderdale. Una vez en Argentina, se reunió con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, para luego participar el domingo de la ceremonia íntima realizada en el cementerio privado El Prado, en Pérez.

La despedida de Jorge Messi reunió así al núcleo familiar más cercano del futbolista en un momento marcado por la intimidad y el duelo. Después de participar de la ceremonia, Messi volvió a trasladarse hacia su residencia ubicada en Funes, donde decidió refugiarse junto a sus seres queridos y mantenerse alejado de cualquier actividad pública.

Una despedida íntima y un regreso a Funes

El último adiós a Jorge Messi tuvo lugar el domingo en el cementerio privado El Prado, en Pérez. Allí, Lionel Messi participó de la ceremonia íntima junto a su madre, sus hermanos y sus familiares.

Tras la despedida, el capitán argentino regresó a su residencia de Funes. La decisión de permanecer allí responde, de acuerdo con la información disponible, a su intención de estar acompañado por sus seres queridos durante las primeras horas posteriores a la pérdida.

En ese contexto, Messi se mantiene sin agenda pública y apartado de cualquier actividad que no esté vinculada con su entorno familiar. La ausencia de una fecha definida para su regreso a Miami también refleja que, por ahora, el regreso al fútbol no ocupa el primer lugar entre sus prioridades.

La situación se desarrolla mientras Inter Miami espera conocer cuándo podrá volver a contar con su capitán. Sin embargo, hasta el momento no existe una comunicación oficial que establezca cuándo deberá reincorporarse a los entrenamientos.

El avión privado regresó a Miami sin Messi

Uno de los movimientos que generó confusión durante el domingo estuvo relacionado con el avión privado de Lionel Messi. La aeronave fue revisada y abastecida durante la mañana del domingo en Rosario y posteriormente emprendió el regreso hacia Miami. Sin embargo, Messi y su familia no viajaron a bordo.

El hecho dejó en claro que el futbolista decidió permanecer en Argentina después de la despedida de su padre. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue el motivo operativo por el que el avión fue reposicionado en Estados Unidos.

La partida de la aeronave sin el futbolista ni sus familiares confirma que el capitán argentino no regresó a Miami junto con el avión. Su decisión inmediata continúa vinculada con la necesidad de permanecer cerca de su madre, sus hermanos y su círculo familiar tras la pérdida de Jorge Messi, quien fue su representante y principal apoyo durante casi toda su carrera.

Inter Miami todavía no tiene fecha para su regreso

Mientras Messi permanece en Rosario, tampoco existe una definición pública sobre su vuelta a la actividad con Inter Miami. El club estadounidense le concedió el tiempo necesario para acompañar a su familia durante este momento. El futbolista ya había estado ausente en la derrota de Inter Miami por 2-1 frente a Monterrey, correspondiente a la Leagues Cup. Ahora, su eventual regreso está condicionado por una decisión que todavía no tiene fecha establecida.

El próximo compromiso de las Garzas será el miércoles 12 de agosto a las 19.30, en Miami, frente a León, por la tercera y última jornada de la primera fase de la Leagues Cup.

La participación de Messi en ese encuentro permanece en duda. Su presencia dependerá exclusivamente de cuándo decida regresar a Estados Unidos y de su posterior reincorporación al plantel. Por el momento, no existe una confirmación que permita establecer si el capitán argentino estará disponible para ese compromiso. La incertidumbre sobre su regreso se mantiene mientras el futbolista continúa en Rosario junto a su familia.

El fútbol, por ahora, quedó en segundo plano

La situación de Lionel Messi se encuentra atravesada por dos realidades que, en este momento, avanzan a ritmos diferentes. Por un lado, Inter Miami tiene por delante un compromiso definido dentro de la Leagues Cup. Por otro, el capitán argentino permanece en Rosario sin una fecha determinada para regresar a Estados Unidos.

La agenda deportiva continúa con su calendario establecido. El próximo partido de las Garzas será el miércoles 12 de agosto a las 19.30 ante León, en Miami, por la tercera y última jornada de la primera fase. Sin embargo, la participación de Messi todavía es una incógnita.

El futbolista, mientras tanto, decidió quedarse en Argentina después de despedir a Jorge Messi. Llegó desde Fort Lauderdale el sábado por la noche, se reunió con su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, participó el domingo de una ceremonia íntima en el cementerio privado El Prado, en Pérez, y luego volvió a su residencia de Funes.

Su avión privado regresó a Miami sin él ni su familia, sin que se haya informado oficialmente el motivo operativo de ese reposicionamiento. Tampoco existe una comunicación oficial de Inter Miami que indique cuándo deberá reincorporarse a los entrenamientos.

Todo queda, por ahora, sujeto a la decisión personal del capitán argentino. Después de un fin de semana marcado por la despedida y los homenajes, Messi eligió quedarse en Rosario con los suyos, sin agenda pública y sin apurar su regreso al fútbol.

Durante estos días, la pelota quedó en segundo plano. La prioridad de Lionel Messi continúa siendo estar cerca de su madre, sus hermanos y su familia después de la pérdida de Jorge Messi, quien lo acompañó como representante y principal apoyo durante casi toda su carrera.