Thiago Almada ya está en Argentina y River define si tendrá su debut

Thiago Almada ya está en Argentina y comenzó a transitar oficialmente una nueva etapa en su carrera. El mediocampista arribó al país a las 4:30 de la madrugada desde Madrid y este martes por la tarde tendrá su primera práctica como futbolista de River Plate, en el marco de un mercado de pases en el que el club concretó una incorporación de enorme impacto.

El jugador se convertirá oficialmente en el noveno refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet, pero todavía resta definir cuándo tendrá la posibilidad de ponerse por primera vez la camiseta del Millonario en un partido oficial. La principal incógnita está puesta en la convocatoria para el próximo compromiso internacional: River debe viajar a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La decisión quedará en manos del cuerpo técnico, que deberá evaluar el estado físico del mediocampista después del largo viaje y determinar si está en condiciones de ser incluido entre los futbolistas que afrontarán el encuentro.

La primera práctica y la incógnita del viaje a Bogotá

El arribo de Almada representa el comienzo formal de su ciclo en River. Luego de llegar durante la madrugada desde Madrid, el futbolista tendrá por la tarde su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

A partir de ese momento comenzará la evaluación que determinará si podrá integrar la delegación que viajará a Colombia. El cuerpo técnico deberá considerar especialmente el desgaste producido por el extenso traslado y el poco tiempo disponible antes del compromiso internacional.

Por eso, la presencia de Almada ante Independiente Santa Fe todavía no está confirmada. La posibilidad de que tenga sus primeros minutos con la camiseta de River dependerá de la evaluación física que realice el cuerpo técnico. El partido adquiere especial relevancia porque será el primer capítulo de una serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los datos del encuentro son:

Rival: Independiente Santa Fe.

Independiente Santa Fe. Instancia: ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Fecha: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Nemesio Camacho, conocido como El Campín.

Nemesio Camacho, conocido como El Campín. Ciudad: Bogotá.

Una inversión con respaldo

La llegada de Almada se inscribe dentro de un mercado de pases de grandes dimensiones para River. La inversión realizada por el club se sostiene, entre otros factores, en el superávit de 40 millones de dólares registrado en el balance de 2025, además de los ingresos obtenidos a partir de la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid.

La estructura económica del club también se apoya en una masa societaria que supera los 350.000 socios, mientras que la convocatoria del Monumental constituye otro de los pilares de generación de ingresos. Durante tres años consecutivos, el estadio registró un promedio de 85.018 espectadores.

A ese escenario se suman los acuerdos comerciales y los ingresos proyectados por el naming del estadio y los recitales. En ese contexto, la incorporación de Almada forma parte de una ventana de transferencias que llevó a River a sumar una cantidad importante de nombres de jerarquía.

Con el mediocampista campeón del mundo, el Millonario completa una lista de refuerzos que incluye a:

Thiago Almada.

Nicolás Otamendi.

Mauro Arambarri.

Giovanni González.

Lucas Beltrán.

Rafael Santos Borré.

Ángel Correa.

Tobías Andrada.

Francisco Ortega.

La incorporación de Almada, por lo tanto, no aparece como un movimiento aislado, sino como parte de un mercado de enorme impacto para el conjunto millonario.

De Vélez a Europa: el recorrido de Almada

Antes de llegar a River, Thiago Almada construyó una trayectoria que comenzó en Vélez, club en el que disputó 101 partidos y convirtió 24 goles. Su rendimiento en el fútbol argentino lo llevó posteriormente al Atlanta United de la MLS.

En el conjunto estadounidense jugó 83 encuentros y marcó 26 tantos, consolidando una carrera que luego continuaría en otros escenarios del fútbol internacional. En 2024 pasó a Botafogo, donde tuvo un papel importante en la conquista de la Copa Libertadores. Después llegó el salto al fútbol europeo, primero con el Olympique de Lyon y posteriormente con el Atlético de Madrid.

En el conjunto español estuvo bajo las órdenes de Diego Simeone, aunque no logró consolidarse como titular y tuvo una participación intermitente.

Ese recorrido internacional le permitió atravesar distintas experiencias antes de regresar al fútbol argentino. Ahora, después de su paso por Europa y de haber disputado el Mundial 2026 con la Selección argentina, Almada decidió volver al país para asumir un nuevo desafío.

El desafío más importante a nivel clubes

El regreso de Almada al fútbol argentino se produce en un momento particular de su carrera. El mediocampista llega a River después de haber recorrido diferentes competencias y de haber pasado por clubes de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Francia y España.

Su experiencia comenzó en Vélez, continuó en la MLS con Atlanta United, tuvo un capítulo destacado en Botafogo con la conquista de la Copa Libertadores y luego siguió en Europa con Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.

En el conjunto dirigido por Simeone no consiguió la continuidad que buscaba, con una participación intermitente y sin consolidarse como titular. Ahora, su llegada a River abre una nueva etapa y lo coloca frente a un desafío que aparece como el más importante de su carrera a nivel clubes.

El siguiente paso podría producirse rápidamente. Apenas unas horas después de haber llegado a Argentina, Almada tendrá su primera práctica con River y comenzará a trabajar junto al plantel. La cercanía del partido ante Independiente Santa Fe abre la posibilidad de un debut inmediato, aunque esa decisión dependerá de su estado físico y de la evaluación del cuerpo técnico.

River prepara su estreno internacional con una nueva figura

Mientras Almada comienza su adaptación al plantel, River tiene por delante un compromiso internacional determinante. El próximo miércoles 12 de agosto a las 21:30, el equipo enfrentará a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín, en Bogotá.

Será el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y podría convertirse también en el escenario del estreno de uno de los refuerzos más importantes del mercado millonario.

Por ahora, la respuesta está pendiente de la evaluación física que realizará el cuerpo técnico después del largo viaje desde Madrid. Almada ya llegó, tendrá su primer entrenamiento esta tarde y River deberá decidir si el nuevo mediocampista integra la delegación que viajará a Colombia.

La expectativa, entonces, está puesta en las próximas horas: el nuevo refuerzo ya está en el país, comenzó oficialmente su ciclo en River y ahora resta saber si su debut será inmediatamente en Bogotá, ante Independiente Santa Fe.