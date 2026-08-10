Rally Catamarqueño: Tinogasta se prepara para recibir la cuarta fecha con ocho especiales

La expectativa por una nueva fecha del Campeonato Rally Catamarqueño ya está en marcha. Los días 15 y 16 de agosto, la ciudad de Tinogasta será el escenario elegido para disputar la 4.ª fecha del certamen, una competencia que se desarrollará durante dos jornadas y que tendrá un total de ocho pruebas especiales.

La organización ya habilitó las inscripciones para los pilotos y equipos interesados en formar parte de esta nueva presentación del campeonato. De esta manera, quienes quieran participar ya pueden completar el formulario correspondiente y avanzar con el proceso de inscripción.

El formulario se encuentra disponible a través del siguiente enlace: https://goo.su/X9TwXt. Además, los participantes también podrán realizar la inscripción mediante el código QR disponible en las redes sociales de Rallyceros.

La apertura del registro marca el inicio formal de la preparación para una fecha que tendrá recorridos distribuidos entre el sábado 15 y el domingo 16 de agosto, con diferentes sectores y distancias que pondrán a prueba a pilotos y navegantes.

Dos jornadas y ocho pruebas especiales

La cuarta fecha tendrá una estructura dividida en dos días de competencia. El sábado se desarrollarán las primeras cuatro pruebas especiales, mientras que el domingo se completará el recorrido con las cuatro restantes.

El programa contempla la repetición de cada tramo durante las dos jornadas, con horarios establecidos para cada largada y parques de servicio en el Polideportivo. El cronograma previsto para el sábado 15 de agosto es el siguiente:

PE1: Ruta 60 - Santa Rosa (I) . Distancia: 5,05 km . Horario: 13:38 hs .

. Distancia: . Horario: . PE2: El Breal - Estación de Rebaje (I) . Distancia: 12,26 km . Horario: 14:01 hs .

. Distancia: . Horario: . Parque de Servicio: Polideportivo.

Polideportivo. PE3: Ruta 60 - Santa Rosa (II) . Distancia: 5,05 km . Horario: 15:34 hs .

. Distancia: . Horario: . PE4: El Breal - Estación de Rebaje (II) . Distancia: 12,26 km . Horario: 15:57 hs .

. Distancia: . Horario: . Parque de Servicio: Polideportivo.

La primera jornada estará concentrada durante la tarde, con los competidores afrontando dos recorridos que deberán realizarse en dos oportunidades. La Ruta 60 - Santa Rosa tendrá dos pasadas de 5,05 kilómetros, mientras que El Breal - Estación de Rebaje tendrá dos pasadas de 12,26 kilómetros.

El domingo, cuatro pruebas para completar la fecha

La competencia continuará el domingo 16 de agosto, jornada en la que se disputarán las cuatro pruebas especiales restantes. El programa comenzará por la mañana y tendrá nuevamente al Polideportivo como punto de parque de servicio. El cronograma establecido para la segunda jornada es:

PE5: Río La Troya - Anillaco (I) . Distancia: 12,18 km . Horario: 09:43 hs .

. Distancia: . Horario: . PE6: San José - Estación de Rebaje (I) . Distancia: 14,96 km . Horario: 10:21 hs .

. Distancia: . Horario: . Parque de Servicio: Polideportivo.

Polideportivo. PE7: Río La Troya - Anillaco (II) . Distancia: 12,18 km . Horario: 12:19 hs .

. Distancia: . Horario: . PE8: San José - Estación de Rebaje (II) . Distancia: 14,96 km . Horario: 12:57 hs .

. Distancia: . Horario: . Parque de Servicio: Polideportivo.

La actividad del domingo comenzará con la PE5 a las 09:43 hs, correspondiente al tramo Río La Troya - Anillaco, de 12,18 kilómetros. Luego llegará el turno de la PE6, San José - Estación de Rebaje, con una extensión de 14,96 kilómetros y horario previsto para las 10:21 hs.

Después del parque de servicio en el Polideportivo, los competidores volverán a recorrer ambos sectores. La PE7, nuevamente sobre Río La Troya - Anillaco, está programada para las 12:19 hs, mientras que la PE8, segunda pasada por San José - Estación de Rebaje, tendrá su largada prevista para las 12:57 hs.

Recorridos que combinan velocidad y exigencia técnica

El diseño de la cuarta fecha plantea dos jornadas en las que los participantes deberán afrontar caminos que combinan velocidad y exigencia técnica. Esa característica será uno de los elementos centrales de una competencia que exigirá concentración tanto de los pilotos como de los navegantes.

Los tramos presentan diferentes extensiones. Durante el sábado, las distancias serán de 5,05 y 12,26 kilómetros, mientras que el domingo los recorridos tendrán 12,18 y 14,96 kilómetros.

La repetición de los sectores permitirá a los competidores volver a enfrentarse con los mismos caminos durante cada jornada, en una dinámica que estará acompañada por los horarios establecidos por la organización y los respectivos pasos por el parque de servicio.

En ese contexto, cada prueba especial tendrá un peso dentro de una fecha que representa una nueva oportunidad para los participantes de sumar puntos importantes para el campeonato.