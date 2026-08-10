River recibió una noticia favorable antes del debut ante Independiente Santa Fe

El arquero titular de Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo, sufrió una lesión muscular en la previa del cruce con River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana y podría quedar fuera del partido de ida.

La lesión se produjo a los 69 minutos del triunfo 2-0 de Santa Fe sobre Boyacá Chicó, por la Liga BetPlay 2026-II. El arquero sintió un fuerte dolor en el cuádriceps derecho luego de rechazar una pelota y debió ser reemplazado.

Aunque todavía restan los estudios médicos para determinar el diagnóstico definitivo, el entrenador Pablo Repetto señaló después del encuentro que "todo indicaría que es un desgarro". De confirmarse, Mosquera Marmolejo no estaría disponible para recibir a River en El Campín de Bogotá.

La baja representa un problema importante para el conjunto colombiano, ya que el arquero es uno de los referentes del plantel y una pieza habitual en la formación titular.

Weimar Asprilla, ante una oportunidad inesperada

Ante la posible ausencia de Mosquera Marmolejo, todo indica que Weimar Asprilla será quien ocupe el arco de Santa Fe frente a River.

El arquero de 27 años acumula seis partidos en el equipo colombiano y ya tuvo participación en una situación de presión internacional. Durante la Copa Libertadores de este año ingresó por Mosquera Marmolejo en el segundo tiempo del encuentro ante Peñarol, que terminó 1-1.

No es la primera vez que el arquero titular de Santa Fe atraviesa un inconveniente físico antes de un compromiso internacional. Meses atrás había sufrido una molestia muscular durante un calentamiento y Asprilla también había sido considerado para reemplazarlo.

Ahora, la prioridad del cuerpo técnico es conocer la gravedad de la lesión y determinar si Mosquera Marmolejo podrá recuperarse a tiempo. "Tenemos que esperar el estudio", sostuvo Repetto.

Para River, la posible ausencia del arquero titular representa una situación favorable de cara a una serie en la que buscará recuperarse de su irregular presente en el torneo local. El primer capítulo de la eliminatoria se disputará en Bogotá, donde Santa Fe intentará hacerse fuerte como local.