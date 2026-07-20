Messi no viene a la Argentina: el vuelo con parte del plantel llega esta tarde a Ezeiza

La selección argentina inició este lunes su regreso al país luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Una parte de la delegación partió desde Nueva York a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el aterrizaje está previsto para alrededor de las 18:30.

El avión despegó a las 8:17, apenas un día después de la derrota sufrida ante el seleccionado español en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, resultado que privó a la Albiceleste de alcanzar el bicampeonato del mundo.

Sin embargo, el regreso no incluirá a la totalidad del plantel. Varios futbolistas emprendieron viaje hacia otros destinos para reincorporarse a sus clubes o comenzar sus períodos de descanso, por lo que la delegación llegará al país de manera parcial.

Lionel Messi permanecerá en Miami

Entre las principales novedades del regreso figura la ausencia del capitán Lionel Messi, quien no abordó el vuelo rumbo a la Argentina. Según se informó, el delantero permanecerá en Miami, acompañado por su compañero Rodrigo De Paul.

Tampoco integran la delegación que regresa Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Franco Rulli, Nico Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández.

Cada uno de ellos partió directamente hacia sus respectivos clubes o hacia los destinos de descanso que ya tenían planificados antes del cierre del torneo.

De esta manera, el vuelo de Aerolíneas Argentinas trasladará solamente a una parte del plantel que representó al país durante la Copa del Mundo.

No habrá festejos oficiales

El retorno de la Selección estará marcado por un perfil diferente al que hubiese tenido en caso de conquistar el título. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no prevé realizar festejos oficiales con motivo de la llegada de la delegación.

Asimismo, se informó que la entidad tampoco aceptaría la invitación formulada por el presidente Javier Milei para visitar la Casa Rosada. La decisión acompaña el contexto generado tras la derrota en la final y el cierre de la participación argentina en el certamen.

Importante operativo de seguridad en Ezeiza

Desde las primeras horas del lunes se desplegó un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se espera la llegada del plantel. Durante las últimas horas, el Gobierno nacional convocó a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un dispositivo conjunto.

El objetivo de ese operativo será resguardar tanto la integridad de los integrantes de la delegación como de las personas que decidan acercarse hasta el aeropuerto para recibir al equipo.

La organización contempla la posibilidad de una importante presencia de simpatizantes pese a que no habrá actividades oficiales previstas.

Un mensaje preparado para recibir a la delegación

Además del vuelo que transporta a los jugadores, una segunda aeronave realiza el mismo trayecto trasladando a los familiares de los futbolistas. Como parte de la recepción preparada para el arribo del seleccionado, el aeropuerto realizó una intervención especial sobre el césped lindero a la pista de aterrizaje.

Allí fue pintada la inscripción "¡¡GRACIAS!!", visible desde el aire y extendida a lo largo de 150 metros.

La realización de ese mensaje demandó la utilización de más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de trabajo, en una iniciativa destinada a expresar el reconocimiento al equipo tras su participación en la Copa del Mundo.

La derrota que marcó el final del sueño mundialista

El regreso al país se produce luego de la derrota sufrida ante España en la final del Mundial 2026. El único gol del encuentro fue convertido por Ferrán Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario, luego de recibir una asistencia de cabeza de Nico Williams, que dejó al delantero del Barcelona en soledad frente al arco.

Durante los 120 minutos del partido, la selección argentina no registró remates al arco.

El resultado permitió a España conquistar su segundo título mundial, el primero desde Sudáfrica 2010, mientras que Argentina no pudo concretar el objetivo de obtener el bicampeonato.

El agradecimiento de la AFA a los hinchas

Tras la final, la Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado dirigido a los simpatizantes que acompañaron al equipo durante todo el torneo.

En el mensaje, la entidad expresó "su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026" y destacó que el aliento recibido en cada estadio, en cada ciudad y desde distintos puntos del país fue un impulso permanente para alcanzar nuevamente una final mundialista.

La AFA también subrayó que "el cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos".

Finalmente, el comunicado concluyó con un mensaje dirigido a los hinchas: "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".