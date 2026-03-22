Messi volvió al gol y lideró la victoria de Inter Miami en un partidazo ante New York City

Con un gol de Lionel Messi, Inter Miami derrotó 3-2 a New York City FC en el Yankee Stadium, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Major League Soccer.

El capitán argentino fue titular y marcó uno de los goles del equipo de Florida en un partido de alto ritmo, que le permitió a su equipo recuperarse tras la reciente eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este fue el último compromiso de Messi con su club antes de incorporarse a la Selección argentina, que afrontará dos amistosos en el país de cara al Mundial 2026, ambos previstos en La Bombonera.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano llegaba golpeado luego de quedar eliminado en los octavos de final del torneo internacional frente a Nashville SC. Tras empatar 0-0 en la ida y 1-1 en la vuelta, el equipo estadounidense quedó afuera por la regla del gol de visitante.

La eliminación significó un duro revés para Inter Miami, que tenía como objetivo consolidarse a nivel internacional y competir ante equipos de peso como Cruz Azul, Rayados de Monterrey y América.

En la MLS, sin embargo, el equipo logró reponerse y sumar tres puntos clave. Con este triunfo, las "Garzas" alcanzan siete unidades y se ubican en el tercer lugar de la Conferencia Este, con un balance de dos victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, New York City FC, que llegaba como líder invicto con diez puntos, buscaba consolidarse en la cima, pero no pudo sostener la ventaja en un encuentro que tuvo múltiples cambios en el marcador.

La actuación de Messi vuelve a poner el foco en su presente competitivo, a días de su regreso a la Selección argentina, en una agenda que también genera expectativa entre los hinchas del interior del país, incluidos los de Catamarca, que siguen de cerca cada presentación del capitán.