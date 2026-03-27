Messi vuelve a casa: Argentina se mide con Mauritania en un amistoso evaluativo

El dato más trascendental del amistoso entre Argentina y Mauritania tiene un nombre propio: Lionel Messi. El capitán será titular en el encuentro que se disputará desde las 20:15 en la Bombonera, escenario en el que miles de espectadores tendrán una nueva oportunidad de verlo en vivo.

La expectativa gira en torno a su presencia, en un contexto donde cada aparición del rosarino en el país adquiere un carácter especial. La promesa implícita se repite: una acción determinante, ya sea en forma de gol, asistencia o una jugada que rompa la lógica del partido. La certeza es que su influencia marcará el pulso del encuentro.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó su participación y dejó en claro el valor simbólico del partido: "Messi va a jugar los dos partidos. No sabemos todavía si de arranque o entrando, pero va a estar. Esto es una yapa". La referencia remite a que, tras el último encuentro ante Venezuela en River, no se esperaba otra presentación en el país.

Un historial perfecto en amistosos locales

El compromiso en el estadio Alberto J. Armando tendrá un peso estadístico significativo en la carrera de Messi. Será su décimo amistoso en suelo argentino, con un registro impecable:

9 victorias en 9 presentaciones previas

12 goles convertidos por el capitán

Además, el partido marcará su segunda actuación en la Bombonera en este tipo de encuentros. La anterior fue en 2018, en la goleada 4-0 frente a Haití, donde el rosarino firmó un hat-trick. Ese antecedente potencia la expectativa de cara a un nuevo capítulo con el público argentino como testigo.

Un rival incógnita y un contexto particular

El encuentro surge tras la cancelación de la Finalissima y se presenta como una oportunidad para despedirse del público local. Sin embargo, el rival introduce un matiz particular: Mauritania, ubicado en el puesto 115 del ranking FIFA, aparece como una incógnita desde lo competitivo.

El propio Scaloni anticipó la dificultad de evaluar el rendimiento colectivo en este contexto. La diferencia de jerarquía sugiere un desarrollo dominado por la Selección argentina, en lo que se perfila como un monólogo de la Scaloneta. Esta condición obliga a tomar con cautela las conclusiones que puedan surgir de los 90 minutos.

Rotación y búsqueda de respuestas

Con ese escenario, el cuerpo técnico utilizará el amistoso como un banco de pruebas. La intención es clara: observar variantes, recuperar niveles individuales y ampliar el universo de futbolistas evaluados.

Scaloni lo explicó de manera directa: "Vamos a poner un mix entre los que habitualmente juegan y los chicos que queremos ver". La planificación contempla una rotación constante, con cambios que permitan sumar minutos a distintos jugadores.

Posibles nombres y movimientos tácticos

En ese esquema mixto, ya se perfilan algunos nombres:

Arco: Emiliano Martínez será titular y protagonizará su habitual entrada en calor.

Emiliano Martínez será titular y protagonizará su habitual entrada en calor. Defensa: Nahuel Molina y Cristian Romero estarán desde el inicio. Marcos Senesi tendrá una oportunidad ante las ausencias de Nicolás Otamendi, con molestias, y Lisandro Martínez, no convocado por lesión. En el lateral izquierdo jugará Nicolás Tagliafico, con la alternativa de Marcos Acuña.

Nahuel Molina y Cristian Romero estarán desde el inicio. Marcos Senesi tendrá una oportunidad ante las ausencias de Nicolás Otamendi, con molestias, y Lisandro Martínez, no convocado por lesión. En el lateral izquierdo jugará Nicolás Tagliafico, con la alternativa de Marcos Acuña. Mediocampo: La situación de Rodrigo De Paul es una de las principales incógnitas. El volante arrastra un hematoma en el isquiotibial izquierdo y no participó del último partido de Inter Miami. Si no está en condiciones, su lugar será ocupado por Leandro Paredes. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen presencia asegurada. El cuarto volante podría ser Thiago Almada, aunque también surge la posibilidad de ver a Nico Paz junto a Messi.

La situación de Rodrigo De Paul es una de las principales incógnitas. El volante arrastra un hematoma en el isquiotibial izquierdo y no participó del último partido de Inter Miami. Si no está en condiciones, su lugar será ocupado por Leandro Paredes. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen presencia asegurada. El cuarto volante podría ser Thiago Almada, aunque también surge la posibilidad de ver a Nico Paz junto a Messi. Delantera: No hay dudas en el frente de ataque: Messi estará acompañado por Julián Álvarez.

Un partido para observar más que para medir

Más allá del resultado, el foco estará puesto en el funcionamiento y en las respuestas individuales. Scaloni subrayó un aspecto puntual: "Tenemos que trabajar, especialmente en los momentos en que no tengamos la pelota". La frase introduce una paradoja en el contexto del partido, dado que el dominio argentino parece asegurado.

La incógnita final se desprende de ese planteo: si el rival no hará fuerza y el desarrollo será ampliamente favorable, ¿en qué momento Mauritania tendrá la pelota? Esa pregunta resume el carácter del encuentro: un ensayo con múltiples lecturas, condicionado por la diferencia de jerarquía, pero atravesado por la necesidad de seguir ajustando piezas.

En ese marco, la presencia de Messi vuelve a ser el eje. No solo como figura convocante, sino como referencia dentro de un equipo que, incluso en un amistoso, busca sostener su identidad y proyectar nuevas alternativas.