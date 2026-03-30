Muerte de Emiliano Sala: la Justicia rechazó la demanda del Cardiff y obliga al club a pagar al Nantes

El 21 de enero de 2019, Emiliano Sala, delantero argentino de 28 años, perdió la vida en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha mientras viajaba para incorporarse al Cardiff City, club que había adquirido su pase al Nantes en una operación valuada en 17 millones de euros. Su fallecimiento no solo conmocionó al fútbol mundial, sino que también dio origen a un largo y complejo litigio entre las instituciones involucradas.

Más de siete años después, el Tribunal de Comercio de Nantes emitió un fallo que pone un nuevo capítulo en esta historia: rechazó la demanda presentada por Cardiff City y ordenó que el club galés pague 480.000 euros al Nantes. La audiencia se llevó a cabo este lunes 30 de marzo, con la presencia de Mercedes Taffarel, madre del futbolista santafesino, quien siguió de cerca el desenlace judicial.

Cardiff City exigía más de 120 millones de euros

La demanda de Cardiff, presentada en 2023, reclamaba una reparación económica superior a 120 millones de euros, argumentando daños deportivos, económicos y de imagen derivados de la muerte de Sala. En su presentación, el club galés sostuvo que el Nantes debía asumir responsabilidades por presuntas negligencias vinculadas con la organización del vuelo privado, enfocándose particularmente en el papel del agente Willie McKay.

Sin embargo, el tribunal francés desestimó completamente la postura de Cardiff, concluyendo que el club francés no tuvo responsabilidad alguna en la tragedia que terminó con la vida de Emiliano Sala. La decisión judicial subrayó además que Nantes sí sufrió un perjuicio moral por la prolongación del conflicto legal, lo que fundamentó la condena económica a favor del club francés.

Detalles de la sentencia

El fallo establece con claridad las obligaciones económicas que Cardiff debe asumir:

300.000 euros por daño moral sufrido por Nantes.

por sufrido por Nantes. 180.000 euros para cubrir gastos judiciales generados durante el proceso.

Esta resolución, aunque menor en comparación con los 120 millones reclamados por Cardiff, representa un nuevo revés para el club galés, que ya había enfrentado derrotas judiciales previas.

Antecedentes y fallos previos

El caso de Emiliano Sala ha sido objeto de múltiples resoluciones judiciales y deportivas internacionales. Antes de esta sentencia en Nantes, la FIFA, el TAS y la Justicia suiza ya habían emitido fallos favorables al Nantes en relación con la disputa por el traspaso del delantero. Cada uno de estos antecedentes reafirmó la posición del club francés, que nunca fue considerado responsable por la organización del vuelo que terminó en tragedia.

La prolongación de este litigio subraya tanto la complejidad legal que rodea los traspasos internacionales de jugadores como el impacto de las tragedias en el deporte profesional, donde los daños económicos y morales se entrelazan de manera profunda.

Conclusión

Con esta decisión, el Tribunal de Comercio de Nantes cierra un nuevo capítulo de un conflicto judicial que ha marcado la memoria de los clubes involucrados y, sobre todo, la del fútbol argentino y europeo. Cardiff City deberá asumir la condena económica, mientras que el Nantes recupera parcialmente la tranquilidad jurídica tras años de litigio.

La presencia de Mercedes Taffarel en la audiencia simboliza también la persistente lucha por la memoria de Emiliano Sala y la búsqueda de justicia frente a una de las tragedias más conmovedoras en la historia reciente del fútbol.