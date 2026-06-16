Mundial 2026: Nueva Zelanda e Irán debutaron con un entretenido empate

En el debut del Grupo G del Mundial 2026, Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2 en un partido con alternancia en el marcador y tramos de dominio repartido, disputado el lunes 15 de junio en Inglewood, Estados Unidos.

Irán y Nueva Zelanda plantearon un encuentro con transiciones rápidas y alta presencia en las áreas, especialmente en el primer tiempo.

Nueva Zelanda abrió el marcador al minuto 7. Elijah Just finalizó una acción ofensiva tras asistencia de Chris Wood, aprovechando desajustes defensivos del equipo iraní.

Irán reaccionó con volumen ofensivo progresivo y presencia en campo rival. Aunque generó varias aproximaciones, logró la igualdad recién al minuto 32. Ramin Rezaeian anotó el 1-1 con remate dentro del área, tras una jugada colectiva.

Antes del descanso, ambos equipos tuvieron llegadas adicionales sin eficacia en la definición, manteniéndose el empate parcial.

En el segundo tiempo, Nueva Zelanda volvió a adelantarse al minuto 54. Elijah Just marcó su segundo gol del partido tras una transición rápida liderada nuevamente por Chris Wood, estableciendo el 1-2.

Irán mantuvo la presión ofensiva y adelantó líneas. El empate llegó al minuto 64. Mohammad Mohebbi convirtió de cabeza tras centro de Ramin Rezaeian, igualando nuevamente el encuentro.

En el tramo final, el partido se fragmentó por faltas, cambios y detenciones, con ambos equipos intentando sin éxito romper la igualdad.

El compromiso terminó 2-2, resultado que deja a ambos equipos con un punto en el arranque de la fase de grupos.