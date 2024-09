Mundial de Motociclismo: Valentín Perrone correría en Moto3 en 2025

Sería inminente la confirmación de Valentín Perrone, de 16 años de edad, en el Mundial de Motociclismo de velocidad integrando el Tech3 Racing en la categoría menor del torneo, Moto3. El piloto nacido en Barcelona, pero nacionalizado argentino, pasaría de la European Talent Cup del FIM JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup a una de las KTM RC250GP del equipo francés.

KTM y Red Bull están reacomodando sus equipos y se habría puesto la mirada en Perrone, que finalizó 3° en el torneo de jóvenes talentos patrocinado por la bebida energética. Justo antes del regreso del Gran Premio de la República Argentina en 2025, volverá una representación de la bandera celeste y blanca.

Perrone participó de la preselección de talentos en 2022, pero no fue elegido para el torneo internacional. Sin embargo, reconoció que fue una gran referencia para el futuro, pues puso el chaleco en un marco y cada día lo miraba. «Lo colgué frente a mi cama, así siempre que me despertaba era lo primero que veía. Eso me ayudó a tener más ganas de entrenar y de mejorar día tras día«, reconoció el piloto.

Al año siguiente fue el mejor en velocidad y, por tanto, uno de los seleccionados para correr este año. Consiguió dos victorias, seis podios y una pole position en su campaña del 2024. Valentín comenzó hace diez años en las categorías de mini moto, fue campeón con la marca ibérica Rieju en 2018 con una moto de 125cc, participó en el torneo europeo de Moto4 antes de manejar mayor cilindrada. Lo último fue su paso por las categorías de promoción de pilotos como la European Talent Cup y la Red Bull Rookies Cup.