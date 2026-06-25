Murió Daniel Castellani, una leyenda del vóley argentino

El vóley argentino atraviesa una jornada de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Daniel Castellani, una de las máximas figuras de la historia de este deporte en el país. El exjugador y entrenador murió este jueves luego de una larga lucha contra una grave enfermedad, según confirmó oficialmente la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

La noticia fue comunicada por la entidad a través de un sentido mensaje en el que expresó: "Lamentamos comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados".

Su muerte generó una profunda conmoción en el deporte argentino, ámbito en el que dejó una huella imborrable tanto por su desempeño dentro de la cancha como por su trabajo como entrenador y formador de equipos nacionales.

El reconocimiento del vóley argentino

Tras conocerse la triste noticia, clubes, instituciones y fanáticos comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales, destacando el impacto que tuvo a lo largo de varias décadas en el crecimiento del vóley argentino.

Entre los mensajes más destacados apareció el de la Federación Metropolitana de Voleibol, que definió su legado con palabras de profundo reconocimiento:

"Un legado invaluable, siendo uno de nuestros principales embajadores a nivel internacional, una figura indiscutida en nuestro deporte."

También se expresaron distintas instituciones que formaron parte de su historia deportiva.

Entre ellas:

San Lorenzo: "¡Hasta siempre, Daniel! ¡Gracias por darle tanto al vóley argentino!"

Boca Juniors , donde supo dar sus primeros pasos deportivamente.

, donde supo dar sus primeros pasos deportivamente. Gimnasia y Esgrima Buenos Aires (GEBA), club mítico e histórico en la vida de Castellani, donde brilló durante su etapa como jugador.

Cada una de estas despedidas reflejó el reconocimiento hacia una figura que marcó una época y que fue protagonista de algunos de los momentos más importantes del vóley nacional.

Una carrera construida desde la selección y los grandes escenarios

Daniel Jorge Castellani nació en la localidad de La Lucila, partido de Vicente López, en 1961. Su trayectoria lo convirtió en un jugador y entrenador argentino de referencia y en una pieza fundamental de la histórica selección nacional de la década de los años 80.

Su recorrido deportivo estuvo acompañado por una extensa lista de logros que comenzaron desde muy joven.

Entre los principales hitos de su etapa como jugador se destacan:

En 1980 integró el equipo del Club Obras Sanitarias , que obtuvo el Campeonato Sudamericano Juvenil disputado en Chile .

integró el equipo del , que obtuvo el disputado en . En 1981 participó de la gira pre-mundial realizada por Europa y Asia y también del Mundial Juvenil desarrollado en Estados Unidos , donde el seleccionado argentino finalizó en el quinto puesto .

participó de la gira pre-mundial realizada por y también del desarrollado en , donde el seleccionado argentino finalizó en el . Obtuvo el segundo puesto en el Sudamericano Mayores de Chile (1981) .

en el . Alcanzó el tercer puesto en el Mundial de Voleibol Argentina 1982 .

en el . Consiguió la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 .

. Fue campeón de la Copa Guelfa en Italia durante las temporadas 1985-86 .

en durante las temporadas . Logró el subcampeonato de la Copa Europea en Italia durante la temporada 1987-88.

Estos resultados consolidaron su nombre como uno de los grandes referentes del vóley argentino y como integrante de una generación que dejó una marca en la historia del seleccionado nacional.

El exitoso camino como entrenador

Luego de una destacada carrera como jugador, Castellani inició una nueva etapa vinculada a la conducción técnica.

En 1993 debutó como entrenador de conjuntos nacionales y apenas dos años más tarde alcanzó uno de sus primeros grandes éxitos cuando, en 1995, el equipo bajo su conducción obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

Su compromiso con el desarrollo del vóley argentino continuó durante los años siguientes y encontró un nuevo capítulo en su último paso como entrenador del seleccionado nacional femenino.

Al frente de Las Panteras, consiguió en 2023 un logro histórico al obtener el campeonato de la Copa Panamericana, título con el que el seleccionado femenino se consagró por primera vez en su historia.

Ese mismo año también alcanzó importantes resultados internacionales:

Subcampeonato del Sudamericano 2023 , finalizando como escolta de Brasil .

, finalizando como escolta de . Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Estos resultados reafirmaron su capacidad para conducir equipos de alto rendimiento y ampliar la historia del vóley argentino desde el banco de suplentes.

Su última etapa y el legado que permanece

En 2024, debido al avance de su grave enfermedad, Daniel Castellani se vio obligado a solicitar licencia médica de su cargo como entrenador del seleccionado femenino.

La conducción del equipo quedó en manos de su asistente, Facundo Morando, mientras Castellani continuó vinculado a la Federación del Voleibol Argentino desempeñándose como coordinador general de selecciones.

Su fallecimiento cierra la trayectoria de una figura que dejó una marca profunda en distintas generaciones del vóley argentino. Desde sus primeros pasos como jugador, pasando por los logros obtenidos con la selección nacional y su posterior etapa como entrenador, construyó un recorrido deportivo reconocido por clubes, instituciones y aficionados.

Las múltiples despedidas conocidas tras la confirmación de su muerte reflejan el lugar que ocupó dentro del deporte argentino y el reconocimiento hacia una carrera caracterizada por los logros, el compromiso y una presencia constante en algunos de los capítulos más importantes de la historia del vóley nacional.