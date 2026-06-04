Murió José Sanfilippo, el máximo goleador de San Lorenzo

El fútbol argentino despidió este jueves a una de sus máximas referencias históricas. José Francisco Sanfilippo, conocido popularmente como "El Nene", murió a los 91 años, según confirmaron fuentes de San Lorenzo.

La noticia generó conmoción en el ambiente deportivo debido a la dimensión de una figura que trascendió generaciones y que construyó una trayectoria marcada por los goles, los títulos y una personalidad que nunca pasó inadvertida.

Sanfilippo quedó para siempre asociado a la historia de San Lorenzo, club en el que alcanzó la categoría de ídolo y donde estableció registros que aún permanecen vigentes. Su nombre se convirtió en sinónimo de gol y de una época dorada para la institución azulgrana.

Los primeros pasos de una leyenda

Nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1935, José Sanfilippo inició su camino futbolístico en las divisiones inferiores de San Lorenzo, institución que marcaría gran parte de su carrera.

Su debut en Primera División se produjo el 15 de noviembre de 1953 en un encuentro frente a Newell's disputado en Rosario. Apenas una semana después comenzó a mostrar las cualidades que lo convertirían en uno de los delanteros más temidos de su tiempo. En aquella oportunidad anotó dos goles en la victoria por 4 a 0 frente a Banfield en el Gasómetro, una actuación que anticipó lo que sería una carrera repleta de festejos y récords.

Con el paso de los años, su capacidad para encontrar el arco rival lo transformó en una referencia absoluta del ataque azulgrana y en uno de los futbolistas más destacados del fútbol argentino.

El máximo goleador de la historia de San Lorenzo

La dimensión de la carrera de Sanfilippo puede comprenderse a través de sus números. Hasta la actualidad continúa siendo el máximo goleador histórico de San Lorenzo, con una marca de 207 goles en 265 partidos, un registro que lo ubica en un lugar privilegiado dentro de la historia del club.

A lo largo de toda su trayectoria profesional superó los 480 goles, una cifra que refleja la extraordinaria eficacia que lo caracterizó durante décadas.

Entre sus principales logros deportivos sobresalen:

207 goles en 265 partidos con San Lorenzo.

Más de 480 goles durante toda su carrera.

Máximo goleador del torneo argentino en cuatro oportunidades.

Campeón con San Lorenzo en 1959.

Goleador del campeonato en 1959 por segunda temporada consecutiva.

Estos números consolidaron una reputación construida sobre la regularidad, la contundencia y un instinto goleador que lo distinguió durante toda su carrera.

La Selección argentina y los Mundiales

La trascendencia de Sanfilippo no se limitó al ámbito de los clubes. También integró la Selección argentina que conquistó el Campeonato Sudamericano de 1957, uno de los títulos más importantes obtenidos por el combinado nacional en aquella etapa.

Su estreno con la camiseta argentina se produjo el 9 de abril de 1957, en una victoria por 4 a 1 frente a Perú. Además, representó al país en dos Copas del Mundo:

Suecia 1958.

Chile 1962.

Su presencia en el seleccionado nacional reafirmó el lugar que ocupaba entre los delanteros más destacados del continente durante aquellos años.

Su paso por Boca y la experiencia internacional

En 1963 se produjo otro de los momentos significativos de su carrera cuando fue transferido a Boca. Durante su etapa en el club xeneize participó de la campaña que llevó al equipo a disputar la final de la Copa Libertadores frente al Santos de Pelé.

Sin embargo, un incidente derivado de su fuerte personalidad y una discusión con el entrenador de Boca provocaron su salida de la institución y su posterior transferencia a Nacional de Montevideo.

En Uruguay mantuvo intacta su capacidad goleadora y anotó 16 goles en 17 partidos. No obstante, una fractura de tibia y peroné sufrida durante un amistoso frente a Vasco da Gama interrumpió aquel prometedor ciclo. Posteriormente continuó su carrera en:

Banfield.

Bangú.

Bahia de Brasil.

Con Bahia logró conquistar los Campeonatos Baianos de 1970 y 1971, sumando nuevos títulos a una trayectoria ya destacada.

El regreso al Ciclón y nuevos títulos

En 1972 regresó a San Lorenzo para vivir otro capítulo exitoso. Durante el torneo Metropolitano convirtió ocho goles en ocho partidos, manteniendo intacta su eficacia frente al arco rival.

Ese año fue nuevamente campeón y también celebró otro título en el Nacional antes de poner fin a su carrera profesional. Su vuelta al club permitió reforzar aún más el vínculo con los hinchas, que ya lo consideraban uno de los máximos ídolos de la historia azulgrana.

Del ascenso a los bancos de suplentes

Tras su retiro de la máxima categoría, Sanfilippo todavía tendría espacio para seguir ligado al fútbol. En 1978 volvió a jugar oficialmente en la Primera D con San Miguel y quedó registrado en la historia de la institución al convertir el primer gol oficial del club en los torneos organizados por la AFA.

Más adelante inició su etapa como entrenador.

Entre sus actividades posteriores se destacan:

Dirección técnica de Vélez Sarsfield.

Trabajo como formador de delanteros en San Lorenzo.

Conducción técnica de Deportivo La Punta, en San Luis.

Un personaje mediático de fuerte personalidad

Más allá de su carrera deportiva, Sanfilippo también se convirtió en una figura ampliamente conocida por su perfil mediático. Su personalidad frontal y su estilo directo lo llevaron a protagonizar numerosas polémicas una vez retirado del fútbol profesional.

Uno de los episodios más recordados ocurrió después de la derrota de la Selección argentina por 5 a 0 frente a Colombia en las Eliminatorias de 1993. Durante una discusión televisiva con Sergio Goycochea, y con Diego Maradona presente en el estudio intentando respaldar al arquero, Sanfilippo cuestionó duramente la actuación del guardameta. La situación escaló hasta el punto de provocar la intervención de Carlos Bilardo, quien irrumpió en el programa para defender a Goycochea.

Ese episodio quedó grabado en la memoria colectiva como una muestra más del carácter intenso que acompañó a Sanfilippo durante toda su vida.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras más emblemáticas del fútbol argentino. Máximo goleador histórico de San Lorenzo, campeón con la Selección argentina, protagonista de los Mundiales de 1958 y 1962 y dueño de una personalidad inconfundible, José Francisco Sanfilippo deja una huella profunda en la historia del deporte nacional y en la memoria de generaciones de hinchas que lo vieron convertir goles y construir una leyenda que trascendió el tiempo.