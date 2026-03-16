Murió Marcelo Araujo, la voz que marcó una era en el relato del fútbol argentino

El periodismo deportivo argentino atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Marcelo Araujo, uno de los relatores más influyentes que tuvo la televisión nacional. El periodista falleció a los 78 años, luego de haber permanecido internado en Vicente López, según se conoció en las últimas horas.

Su desaparición física marca el final de una trayectoria que dejó una huella profunda en las transmisiones del fútbol argentino, un ámbito en el que su voz se convirtió durante décadas en una referencia inconfundible para millones de televidentes.

Araujo fue protagonista de una etapa clave en la historia de la televisión deportiva del país, un período en el que el relato futbolístico adquirió un peso central en la construcción de la experiencia televisiva de los partidos. Con un estilo particular y una forma de narrar que captaba la intensidad del juego, logró instalarse como una figura reconocible y popular dentro del ámbito deportivo.

La voz de las grandes transmisiones

A lo largo de su carrera, Marcelo Araujo construyó una identidad narrativa que lo distinguió dentro del universo de los relatores deportivos. Su forma de describir los partidos fue considerada única, un rasgo que lo llevó a consolidar una relación directa con el público que seguía las transmisiones de fútbol por televisión.

La combinación entre ritmo narrativo, intensidad y presencia en pantalla convirtió su relato en un elemento central de las emisiones deportivas. Para muchos televidentes, su voz pasó a ser parte inseparable de la experiencia de ver fútbol, especialmente durante los momentos decisivos de los encuentros.

Su estilo contribuyó a que numerosas transmisiones quedaran grabadas en la memoria colectiva de los aficionados, en una época en la que la televisión consolidaba su rol como principal medio para seguir el deporte más popular del país.

Entre las características que definieron su trayectoria como relator se destacan:

Una forma particular de narrar los partidos, reconocida por el público televisivo.

Un estilo propio de relato, que lo distinguió dentro del periodismo deportivo.

Una fuerte presencia en transmisiones televisivas de fútbol argentino durante varias décadas.

Estos rasgos lo transformaron en una figura influyente dentro del ámbito del relato deportivo televisivo.

La histórica dupla con Macaya Márquez

Uno de los aspectos más recordados de la carrera de Araujo fue su asociación profesional con Enrique Macaya Márquez, con quien conformó una de las duplas más emblemáticas del periodismo deportivo televisivo.

Durante la década de los 90, ambos dominaron las transmisiones de fútbol en la televisión argentina. Mientras Araujo se desempeñaba como relator, Macaya Márquez aportaba su análisis y comentarios, generando una dinámica que se convirtió en un sello característico de aquellas emisiones.

La combinación entre relato y análisis fue clave para consolidar una fórmula que tuvo gran aceptación entre los televidentes. El contraste entre la narración apasionada de Araujo y el estilo analítico de Macaya Márquez dio lugar a un formato que marcó una época dentro del periodismo deportivo televisivo.

Esa dupla no solo dominó las transmisiones durante varios años, sino que también contribuyó a definir el tono y la estructura de las coberturas futbolísticas televisivas de ese período.

Un estilo que quedó en la memoria de los televidentes

El impacto de Marcelo Araujo en el relato deportivo se explica en gran medida por su forma singular de describir los partidos, un rasgo que lo convirtió en una figura muy popular entre quienes seguían el fútbol por televisión.

Su narración no se limitaba a la descripción de las jugadas. La manera en que transmitía la intensidad del juego y la emoción de cada momento formaba parte de un estilo que muchos identificaban de inmediato. Esa capacidad para transformar cada jugada en una escena cargada de dramatismo y emoción ayudó a consolidar su presencia en la televisión argentina durante varios años.

Con el paso del tiempo, su voz terminó asociándose a algunas de las transmisiones más recordadas del fútbol argentino, lo que reforzó su lugar dentro de la historia del periodismo deportivo del país.

El legado de una figura influyente del relato futbolístico

La muerte de Marcelo Araujo deja un vacío dentro del periodismo deportivo argentino, especialmente en el ámbito del relato televisivo. Su trayectoria estuvo marcada por una presencia constante en las transmisiones de fútbol y por un estilo que logró diferenciarse dentro de un campo altamente competitivo.

Durante décadas, su voz acompañó a millones de espectadores en cada partido, convirtiéndose en parte del ritual televisivo que rodea al fútbol argentino.

Su trabajo, especialmente durante los años en que compartió transmisiones con Enrique Macaya Márquez, contribuyó a consolidar un modelo de cobertura deportiva que tuvo una fuerte influencia en la televisión nacional.

Con su fallecimiento a los 78 años, el periodismo deportivo pierde a uno de los relatores que dejaron una marca reconocible en la manera de contar el fútbol en la pantalla.