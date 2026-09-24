Detuvieron otra vez a un exjugador de River: intentó robarle el arma a un policía

Ezequiel Cirigliano, ex futbolista de River Plate, fue arrestado acusado de robo y atentado a la autoridad después de intentar sustraerle el arma reglamentaria a una agente de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero. El exjugador, de 34 años, se acercó a una posta de vigilancia y forcejeó con la agente hasta arrebatarle la pistola, que fue recuperada minutos después por personal de la Comisaría 4ta de la zona.

Ezequiel Cirigliano fue detenido acusado de robo y atentado a la autoridad después de intentar sustraer el arma reglamentaria a una efectivo de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero.

Según el parte policial, Cirigliano llegó hasta el puesto de control y, tras el altercado físico con la mujer policía, logró hacerse con el arma de fuego antes de ser reducido. La causa quedó caratulada bajo las figuras de "robo" y "atentado a la autoridad", y el exfutbolista permanece detenido a la espera de las próximas medidas judiciales. El propio informe policial consignó que el imputado "padece consumo problemático de estupefacientes", un dato que las autoridades incorporaron como antecedente de relevancia en el expediente.

Un episodio similar en 2022 derivó en su internación

La anterior detención de Cirigliano

No es la primera vez que Cirigliano enfrenta una causa penal por hechos vinculados al uso de armas. En agosto de 2022 había sido detenido en Caseros, también en Tres de Febrero, acusado de ingresar a una vivienda con un arma de fuego y efectuar disparos. En aquella oportunidad, la Policía le secuestró una pistola 9 milímetros con once balas en el cargador y una bala en la recámara, y la fiscalía lo imputó por tentativa de robo.

Tras pasar dos meses detenido, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictaminó la falta de mérito y ordenó su liberación inmediata. Ese episodio marcó un punto de inflexión en su vida personal: su familia decidió internarlo en un centro de rehabilitación en octubre de ese año, luego de que su madre, Flavia, alertara públicamente sobre el estado de salud de su hijo. "Si mi hijo sigue detenido, se va a morir. Sufre depresión desde hace más de diez años y si tenía un arma seguro era para hacerse daño", había declarado en ese momento. La familia también reveló que Cirigliano atravesaba un cuadro de esquizofrenia, por el cual recibió el respaldo de su exentrenador Matías Almeyda, quien puso a disposición a su psicóloga para acompañar el tratamiento.

Cirigliano había vuelto a jugar en el Senior de River.

Después de aquel primer arresto, Cirigliano se reencontró con la actividad futbolística a través del equipo Senior de River Plate, entonces dirigido por Máximo Gallardo, padre de Marcelo Gallardo. Allí compartió plantel con referentes históricos del club como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro Domínguez, en un proceso que la propia familia describió como parte fundamental de su recuperación.

En 2024 intentó retomar la carrera profesional y firmó contrato con el Stallion Laguna, equipo de la Primera División de Filipinas, campeón de esa categoría en 2013. Disputó once partidos hasta quedar libre en agosto de ese año, sin volver a sumarse a ningún club de manera profesional desde entonces.

Cirigliano debutó en la Primera de River el 11 de abril de 2010, con apenas 18 años, y consolidó su lugar en el plantel durante la campaña de la B Nacional 2011 bajo la conducción de Matías Almeyda, etapa en la que incluso llegó a usar la cinta de capitán. Su carrera continuó con pasos por Hellas Verona de Italia, FC Dallas de Estados Unidos, Tigre, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, el Zacatepec de México y clubes de las divisiones inferiores de Chile e Italia, sin lograr la continuidad que se esperaba de él en sus primeros años como profesional.



