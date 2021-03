Murió el padre de Matías Almeyda por coronavirus y su mamá está hospitalizada

Este martes falleció el padre de Matías Almeyda, exjugador de River y actualmente dirigiendo al San Jose Earthquakes de la MLS. Su mamá, Silvia Calcagno, que también se encuentra atravesando el Covid-19, fue la encargada de comunicar la noticia de la muerte de Oscar, de 78 años, a través de las redes sociales.

"Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegado a mí se me murió mi marido, Oscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. ¿Qué decir? Estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Oscar por siempre estarás en mi corazón. Te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida", escribió en su red social Facebook.

Lamentamos el fallecimiento de Oscar Almeyda, papá de nuestro querido Matías, y acompañamos a toda su familia y amigos en este momento de tristeza. Lo recordaremos con una sonrisa, acompañando a Matías y disfrutando de su etapa de entrenador en nuestro club. ¡Hasta siempre Oscar! pic.twitter.com/ZrHQvDbJYL ? Club A. Banfield (@CAB_oficial) March 2, 2021

Son momentos duros para la familia, con Matías, el mejor de los hermanos, en los Estados Unidos y lejos de poder acompañar a sus padres, que compartían habitación en el Hospital Pintos, ubicado en la ciudad bonaerense de Azul. El deceso se produjo tras haber estado peleando con distintas complicaciones de salud generadas por el virus. El cuadro de la madre de Almeyda, por el contrario, en lo sanitario evoluciona favorablemente.

Oscar era muy conocido en su tierra, incluso antes que su hijo alcanzara la fama como futbolista. Fue presidente de una peña folklórica denominada "Frontera Sur", que talló fuerte en la década del '80 del siglo pasado, y allí solía presentarse un pequeño bailarín muy especial, el propio Matías, que luego cambió de ropa y se volcó definitivamente a la pelota.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Señor Óscar Almeyda, padre de @peladoalmeyda.



Fuerza, Matías. Estamos contigo. pic.twitter.com/EvmYTEnXwG ? CHIVAS (@Chivas) March 2, 2021

Desde sus redes personales, el actual DT no ha hecho mención al tema aún, pero siempre subía fotos junto a su padre en distintas situaciones, ya sea de festejos de deportivos o sucesos familiares. Eran muy unidos.

De 47 años, Matías comenzó y terminó su carrera como futbolista en River. Además, jugó en Sevilla, de España; Lazio, Parma, Milan y Brescia, de Italia; Lyn Osla, de Noruega, y Quilmes y Fénix, también de regreso al país. Como entrenador, dirigió en el River que ascendió de la B Nacional a la Primera División, luego pasó por Banfield y antes de llegar a la liga norteamericana fue campeón de el Chivas de Guadalajara, donde estuvo tres temporadas.