Nazarena "Capricho" Romero brilló en EE.UU. y consiguió una contundente victoria

La boxeadora catamarqueña Nazarena "Capricho" Romero sumó una nueva y valiosa victoria en su carrera profesional al derrotar con claridad a la mexicana María del Carmen "Polvorita" Salinas Corpus en una destacada presentación realizada en Estados Unidos. La púgil recreína mostró autoridad, ritmo y determinación durante los ocho asaltos del combate y terminó imponiéndose por decisión unánime de los jueces en una actuación que ratifica su crecimiento dentro del boxeo internacional.

La pelea se desarrolló durante la velada femenina denominada "MVP 03", realizada este sábado 30 de mayo en el Coliseo del Condado, ubicado en la ciudad de El Paso, en el estado de Texas. El enfrentamiento formó parte de la categoría peso Pluma y reunió a dos boxeadoras con experiencia profesional, aunque fue la representante catamarqueña quien logró marcar diferencias a lo largo de toda la contienda.

Una victoria construida round tras round

Desde el inicio del combate, Romero mostró una actitud ofensiva y una clara intención de asumir el protagonismo. Los primeros dos rounds presentaron una mayor paridad, con una rival mexicana que intentó plantear resistencia y responder a los ataques de la argentina.

Sin embargo, a medida que avanzó la pelea, la balanza comenzó a inclinarse de manera evidente en favor de la catamarqueña. A partir del tercer capítulo, y especialmente desde el cuarto asalto, Romero logró imponer su estrategia sobre el cuadrilátero. Con una presión constante y una producción ofensiva superior, fue acumulando ventajas frente a una adversaria experimentada que buscó mantenerse competitiva durante todo el desarrollo del combate.

La argentina consiguió conectar una mayor cantidad de golpes y controlar los tiempos de la pelea, aspectos que terminaron reflejándose en las tarjetas de los jueces.

Fallo unánime y dominio absoluto

La superioridad exhibida por la representante de Catamarca quedó plasmada de manera contundente en el veredicto oficial. Los tres jueces coincidieron plenamente en su evaluación y otorgaron exactamente la misma puntuación. Los fallos fueron:

80-72.

80-72.

80-72.

Las tarjetas reflejaron que Romero se adjudicó cada uno de los ocho rounds disputados, una muestra clara del dominio ejercido durante toda la presentación.

La decisión unánime confirmó lo observado sobre el ring y consolidó una actuación que le permitió cerrar la noche con una victoria amplia y sin cuestionamientos. Frente a ella estuvo una rival de importante recorrido profesional. María del Carmen "Polvorita" Salinas Corpus llegó al combate con una extensa trayectoria y un récord que la posicionaba como una oponente de experiencia dentro del circuito internacional.

Pese a ello, la catamarqueña logró neutralizar sus intentos y construir una actuación sólida de principio a fin.

Un récord que sigue creciendo

Con esta nueva victoria, Nazarena Romero continúa fortaleciendo sus números como profesional y reafirma su presencia dentro de los escenarios más importantes del boxeo femenino. Tras el triunfo en Texas, su récord quedó conformado de la siguiente manera:

18 peleas profesionales.

15 victorias.

8 triunfos por nocaut.

2 empates.

1 derrota.

La estadística refleja una carrera de gran regularidad y una capacidad competitiva que la ha llevado a enfrentar desafíos cada vez más exigentes.

Además, la presentación en Estados Unidos representa un nuevo paso dentro de un proceso de consolidación deportiva que la mantiene entre las boxeadoras argentinas con mayor proyección internacional.

El festejo de "Capricho" y los desafíos que vienen

Una vez conocida la decisión de los jueces, la alegría de Romero se hizo evidente sobre el cuadrilátero. La boxeadora celebró el triunfo con un baile inspirado en la luchadora argentina de artes marciales mixtas Ailín Pérez, una imagen que acompañó el cierre de una noche sumamente positiva para la deportista catamarqueña.

El festejo fue la expresión de una actuación convincente y de una victoria conseguida con autoridad frente a una rival que exigió concentración y compromiso durante toda la pelea.

Más allá del resultado, el combate dejó señales alentadoras para el futuro inmediato de la púgil recreína. La claridad con la que dominó las acciones, la capacidad para sostener el ritmo durante los ocho asaltos y el amplio margen reflejado en las tarjetas fortalecen sus aspiraciones dentro del boxeo profesional.