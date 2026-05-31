Úbeda ya está fuera de Boca, y Riquelme tiene su primera lista de DTs para reemplazarlo

La eliminación de Boca de la Copa Libertadores ya tiene su primera consecuencia directa. Claudio Úbeda dejará de ser el entrenador del equipo y, aunque todavía resta el anuncio oficial, la decisión ya está tomada. El final del ciclo del "Sifón" se produce en medio de un clima de incertidumbre institucional y deportiva que atraviesa al club tras uno de los golpes más duros de la temporada.

Pasaron 72 horas desde la caída ante Universidad Católica y el escenario continúa marcado por el silencio. La última imagen pública de Juan Román Riquelme se produjo durante el partido que selló la eliminación. El presidente de Boca abandonó su palco antes del final del encuentro, cuando el árbitro Wilmar Roldán marcó siete minutos de adición. Junto a él se retiraron su hermano Cristian Riquelme, conocido como "Chanchi", y Raúl Cascini, de quien se suponía que había sido apartado formalmente del Consejo de Fútbol.

Desde entonces no hubo declaraciones públicas ni señales concretas sobre los próximos pasos de la conducción del club. Sin embargo, una decisión ya parece definida: Claudio Úbeda no continuará al frente del plantel profesional.

El final del ciclo de Úbeda

El contrato del entrenador finaliza a fines del próximo mes, pero la eliminación internacional aceleró los tiempos. Aunque todavía debe producirse una conversación formal entre las partes, el desenlace está resuelto.

La propia declaración del entrenador tras la derrota dejó entrever el contexto que atravesaba la situación. Consultado sobre su continuidad durante la conferencia de prensa posterior al encuentro con Universidad Católica, respondió: "No es momento de hablar de eso".

La eliminación de la Copa Libertadores terminó por abrirle la puerta de salida al entrenador, cuyo ciclo queda asociado al fracaso deportivo de una temporada que había sido diseñada con la expectativa de conquistar la séptima copa continental.

La fecha clave para la reconstrucción

Mientras Boca busca reordenarse después del golpe deportivo, ya existe una fecha marcada en el calendario. El próximo 18 de junio el plantel volverá a reunirse en el predio de Ezeiza para iniciar una nueva etapa de trabajo. La intención de Riquelme es que para entonces ya se encuentre definido el nuevo entrenador.

El próximo director técnico tendrá dos desafíos inmediatos:

El comienzo del Torneo Clausura.

La serie frente a O'Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

La premura por resolver la conducción técnica responde a la necesidad de iniciar rápidamente la planificación deportiva para el segundo semestre.

Los nombres que analiza Riquelme

La búsqueda ya está en marcha y presenta una característica que se repite desde que Riquelme asumió la presidencia del club: no existe una barrera para contratar entrenadores que actualmente tengan trabajo.

Los antecedentes recientes así lo demuestran. Desde diciembre de 2023, Boca incorporó a entrenadores que se encontraban en funciones en otros clubes. Diego Martínez estaba en Huracán, Fernando Gago dirigía a Chivas de Guadalajara y Miguel Ángel Russo, junto con Claudio Úbeda, se desempeñaba en San Lorenzo.

Ahora, los nombres que aparecen en consideración también se encuentran trabajando. Entre los candidatos mencionados figuran:

Néstor Lorenzo, actual entrenador de la Selección de Colombia.

Antonio Mohamed, entrenador de Toluca.

Alfredo Berti, técnico de Independiente Rivadavia.

Además, Jorge Sampaoli, quien recientemente quedó sin trabajo, se ofreció para asumir el cargo, aunque por el momento no aparece como una prioridad dentro de la evaluación que realiza la dirigencia.

Los perfiles que más seducen

Dentro del abanico de opciones existen algunos nombres que generan especial interés en el presidente de Boca. Uno de ellos es Rubén Darío Insua, quien actualmente continúa vinculado a Barracas Central.

Otro caso es el de Gustavo Costas. Sin embargo, la posibilidad aparece condicionada por el fuerte vínculo afectivo que mantiene con Racing, institución a la que dirigió hasta la semana pasada.

Antonio Mohamed también integra la nómina de entrenadores observados por la dirigencia. Sin embargo, el propio técnico dejó en claro que se encuentra comprometido con su presente en Toluca. "Tengo contrato con mi club, estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada, cuándo volvemos a entrenar, hablamos de refuerzos, de planeación del próximo semestre. No hay nada que pensar", afirmó antes de disputar la final de la Champions de la Concacaf frente a Tigres.

No obstante, Mohamed también dejó abierta una puerta a futuro cuando reconoció que dirigir Boca constituye una aspiración profesional. "A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Pero bueno, tienen que darse los momentos y los tiempos de las personas", expresó en diciembre.

Además, brindó detalles sobre cómo interpreta el funcionamiento de la dirigencia boquense al momento de buscar entrenadores. Según indicó, cuando Boca realmente está interesado en un técnico realiza contactos directos y evita las filtraciones públicas.

El caso Lorenzo y la opción Berti

Entre los candidatos, Néstor Lorenzo presenta una dificultad adicional. El entrenador de la Selección de Colombia tiene compromisos internacionales por delante y cualquier definición dependería del calendario vinculado al Mundial. Además, una vez concluida la participación colombiana en la competencia de Norteamérica, su cuerpo técnico sufrirá modificaciones. De hecho, Luis Amaranto Perea ya fue anunciado como entrenador del DIM.

Por otro lado, Alfredo Berti aparece como una alternativa que genera interés debido al trabajo desarrollado en Mendoza al frente de Independiente Rivadavia.

Su nombre también despierta interrogantes vinculados a su pasado con Boca. El entrenador inició un juicio contra la institución luego de sufrir una lesión en el tobillo derecho jugando con la camiseta azul y oro a fines de los años noventa. El proceso concluyó diez años después con una compensación económica millonaria para el exfutbolista.

Además, surge otra posibilidad asociada a su figura: una eventual llegada junto a Sebastián Villa. Según se menciona, a Riquelme lo seduce ese escenario, aunque no tanto la posibilidad de realizar una inversión para incorporar nuevamente al futbolista colombiano, a quien en el pasado definió como "el mejor jugador del fútbol argentino".

Un plantel que también espera definiciones

La búsqueda del nuevo entrenador no es el único asunto que ocupa a la dirigencia. Paralelamente, Riquelme deberá resolver la situación de un plantel numeroso que había sido conformado con el objetivo de conquistar la séptima Copa Libertadores.

Entre los futbolistas que podrían abandonar la institución durante el mercado de invierno aparecen Carlos Palacios, quien no disputó ni un minuto en el año, y Edinson Cavani, ausente de las convocatorias desde el 20 de febrero.

A esto se suma la necesidad de liberar un cupo de extranjero. El préstamo de Marcelo Saracchi en el Celtic llegó a su fin y el club escocés no hará uso de la opción para adquirir el pase del futbolista uruguayo.

En medio de este escenario, Boca atraviesa horas decisivas. La salida de Claudio Úbeda marca el final de un ciclo que quedó golpeado por la eliminación continental, mientras la dirigencia trabaja para encontrar al entrenador que conduzca la reconstrucción deportiva y afronte los desafíos inmediatos de un semestre que ya comenzó bajo máxima presión.