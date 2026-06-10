No falta nada: México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 en el histórico Estadio Azteca

La espera llegó a su fin y el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 comenzará oficialmente este jueves con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El compromiso marcará el inicio formal de una nueva edición de la máxima competencia del fútbol internacional y tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del planeta: el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro está programado para las 16 horas de Argentina y contará con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas. Además, podrá seguirse a través de las señales Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

La organización también confirmó las autoridades encargadas de impartir justicia en el debut mundialista. El árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que el paraguayo Eduardo Cardozo tendrá a su cargo la supervisión tecnológica desde el sistema VAR.

Una reedición con historia mundialista

Más allá de tratarse del encuentro que pondrá en marcha la Copa del Mundo, el duelo entre México y Sudáfrica presenta un atractivo adicional por su fuerte carga simbólica. El partido será una reedición exacta del encuentro inaugural disputado en el Mundial de Sudáfrica 2010, una jornada que quedó grabada en la memoria de millones de aficionados alrededor del mundo.

En aquella oportunidad, la selección anfitriona logró adelantarse en el marcador gracias a un recordado gol de Siphiwe Tshabalala. La conquista estuvo acompañada por una celebración que también pasó a formar parte de la historia de los mundiales, cuando los futbolistas sudafricanos realizaron un baile que rápidamente se transformó en una de las imágenes más representativas de aquella competencia.

México, sin embargo, logró reaccionar y alcanzó la igualdad a través de Rafael Márquez, sellando un empate en el estreno de aquel torneo. Ahora, dieciséis años después, ambas selecciones volverán a verse las caras en el partido que dará inicio a una nueva edición mundialista.

México busca romper una larga frustración

El seleccionado mexicano afronta este Mundial con el desafío de revertir una serie de actuaciones que, pese a contar con equipos competitivos, terminaron dejando un sabor amargo.

Durante varias ediciones consecutivas, México protagonizó un fenómeno que terminó siendo conocido popularmente como la "maldición del cuarto partido". El equipo logró superar la fase de grupos en reiteradas oportunidades, pero no pudo avanzar más allá de los octavos de final.

Las eliminaciones en esa instancia se produjeron en los siguientes mundiales:

• Estados Unidos 1994.

• Francia 1998.

• Corea-Japón 2002.

• Alemania 2006.

• Sudáfrica 2010.

• Brasil 2014.

• Rusia 2018.

Además, en la edición de 2022 también quedó fuera de competencia sin poder concretar una actuación que le permitiera dar el salto esperado. Las mejores campañas de México en la historia de los mundiales se registraron precisamente cuando le tocó ejercer la localía. En ambas ocasiones alcanzó los cuartos de final:

• México 1970.

• México 1986.

Con el respaldo de su público y el privilegio de inaugurar la Copa del Mundo en casa, el seleccionado mexicano intentará comenzar el torneo con una victoria que le permita alimentar las expectativas de una actuación destacada.

Sudáfrica llega con el papel de sorpresa

Del otro lado estará una selección sudafricana que aparece como la más débil del Grupo A de acuerdo con los antecedentes inmediatos mencionados antes del inicio del torneo. Los resultados recientes no fueron alentadores para el conjunto africano, que no pudo conseguir victorias frente a rivales como Panamá, Nicaragua y Jamaica.

Ese panorama ubica a Sudáfrica en una posición de menor favoritismo para el debut, aunque la selección buscará aprovechar el contexto especial del partido inaugural para intentar dar el golpe ante uno de los anfitriones de la competencia.

El otro encuentro del Grupo A

La actividad de la jornada inaugural no concluirá con el duelo entre mexicanos y sudafricanos. Más tarde, a las 23 horas, se disputará el segundo partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

En el Estadio Chivas de Guadalajara se enfrentarán Corea del Sur y República Checa, en un encuentro que también comenzará a delinear el panorama de la zona. Corea del Sur llega a esta Copa del Mundo respaldada por una notable continuidad en la competencia, ya que participa de manera ininterrumpida desde México 1986. Su actuación más recordada continúa siendo la obtenida en Corea-Japón 2002, cuando sorprendió al mundo alcanzando las semifinales.

República Checa, en tanto, afrontará un desafío especial al regresar a una Copa del Mundo después de una larga ausencia. El seleccionado europeo disputará su primer Mundial desde Alemania 2006 y tendrá como objetivo superar por primera vez la fase de grupos desde que dejó de competir bajo la denominación de Checoslovaquia.

Las autoridades designadas para este encuentro serán el árbitro egipcio Amin Mohamed Omar y su compatriota Mahmoud Ashour, quien estará a cargo del VAR.

Una jornada cargada de expectativas

Con dos partidos programados y la atención mundial puesta sobre el Estadio Azteca, la Copa del Mundo 2026 comenzará oficialmente este jueves. México y Sudáfrica serán los encargados de abrir el certamen en una reedición con antecedentes históricos, mientras que Corea del Sur y República Checa completarán la actividad del Grupo A en una jornada que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia de los mundiales.