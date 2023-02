"No es normal": una foto del pie derecho de Messi impresionó a todos y se volvió viral

El domingo, Lionel Messi convirtió un golazo de tiro libre para darle el triunfo al PSG ante el Lille en tiempo de descuento. Fue una verdadera joya, no solo porque sirvió para que su equipo se impusiera por 4 a 3 en un partidazo, sino por la calidad del remate.

Pero en las últimas horas un detalle de ese tiro libre se hizo viral en las redes sociales. Ocurre que el pie de apoyo -el derecho- lo torció de tal manera que impresionó a todos. Aunque es algo que suele hacer, esta vez, en el gol del triunfo, resultó más evidente.

Más allá de los videos del gol, en una foto publicada por la agencia AFP se logra ver el momento exacto en el que el tobillo se dobla de tal manera que el pie queda en paralelo sobre el césped, apoyado, como si desafiara las leyes físicas. El tobillo derecho de Messi, en el tiro libre del domingo (Foto: AFP).

Está claro que lo que hace Messi no es algo nuevo, pero sí llamó la atención la manera abrupta en la que tuerce el tobillo. Otros futbolistas, como Neymar, también suelen hacerlo. El exjugador David Beckham, especialista en tiros libre, lo hacía de una manera muy parecida.

En las redes decenas de personas publicaron mensajes al respecto. Y, como de costumbre, no faltaron los memes. Muchos aseguraron que Leo "no es normal" y hasta se preguntaron si no viene de otro planeta.

Messi pasó desapercibido por las calles de Barcelona y disfrutó junto a Antonela y sus amigos

El campeón del mundo con la Selección argentina, Lionel Messi, aprovechó la semana libre de partidos y viajó a Barcelona para a pasar unos días junto a su mujer, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Este lunes se tomó un tiempo libre y se reencontró con sus amigos.

"Nochecita con amigos", escribió Antonela en la publicación que hizo en su Instagram. En la salida por el Barrio Gótico, la familia Messi se reunió con Jordi Alba, Sergio Busquets, ex compañeros del Barcelona y Pepe Costa, asistente y amigo de Leo. El crack Rosarino se reunió con Jordi Alba, Sergio Busquets y Pepe Costa en su regreso a Barcelona. Foto Instagram Antonela Roccuzzo

El capitán de la Selección argentina voló este domingo luego de que el PSG le ganara 4-3 al Lille en el último minuto tras un tiro libre del rosarino. Antonela mostró algunos momentos en sus primeras horas en Barcelona y compartió en sus redes sociales una foto junto a sus amigos paseando por la noche catalana.