Nueva baja en la Selección argentina de cara a los amistosos

La planificación del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ha sufrido un nuevo e inesperado contratiempo en las últimas horas, alterando la hoja de ruta trazada para la presente Fecha FIFA. La delegación nacional confirmó una noticia que impacta directamente en la estructura defensiva del equipo al informar que un futbolista de jerarquía internacional no estará disponible para los próximos compromisos. El lateral derecho, pieza fundamental en la obtención de la última Copa del Mundo, ha sido oficialmente desafectado de la concentración tras presentar molestias físicas que le impedirán vestir la camiseta albiceleste en la doble jornada de encuentros internacionales programados en suelo argentino.

El origen de la complicación y el parte médico oficial

La situación que derivó en la salida del jugador Gonzalo Montiel del plantel se gestó durante el pasado fin de semana en el marco del torneo doméstico. El defensor fue titular en el encuentro donde su equipo, River Plate, obtuvo una victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. A pesar de haber tenido una actuación destacada, incluso marcando uno de los goles del conjunto de Núñez, las alarmas se encendieron en los minutos finales del cotejo disputado el domingo.

Tras el pitazo final, el propio futbolista, conocido por su temple en instancias decisivas, brindó sus primeras impresiones sobre su estado físico ante los medios presentes. En sus declaraciones, el jugador apodado "Cachete" admitió que sentía una molestia en el isquiotibial, expresando su deseo de que el inconveniente no pasara a mayores. Sin embargo, este lunes, la Selección argentina ratificó la gravedad de la situación a través de sus canales oficiales en redes sociales con un mensaje contundente indicando que, tras su último partido con River Plate, el futbolista es baja por lesión para los próximos dos amistosos.

Un rompecabezas táctico para el cuerpo técnico

La salida de Montiel no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de modificaciones forzadas que el entrenador ha tenido que realizar en tiempo récord para mantener la competitividad del grupo. La zona defensiva del seleccionado nacional está siendo particularmente castigada por las bajas en este tramo de la temporada, lo que obliga a reconfigurar la estrategia de cara a las pruebas que se avecinan en el estadio de La Bombonera.

Recientemente, el cuerpo técnico debió lidiar con la lesión de Leonardo Balerdi, quien también debió ser desafectado de la lista original por problemas físicos. Ante esa ausencia previa, se informó la convocatoria de Lucas Martínez Quarta para intentar dar equilibrio a la última línea. En el caso específico de Montiel, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no ha confirmado si se citará a un nuevo integrante para cubrir la posición de lateral derecho, dejando una incógnita sobre cómo se completará la delegación antes del primer compromiso.

El calendario en La Bombonera frente a rivales africanos

A pesar de estos imprevistos médicos, el cronograma de la Selección argentina se mantiene firme para reencontrarse con su público en un escenario emblemático. Tras la cancelación de la Finalissima ante España, el conjunto nacional ha enfocado todos sus esfuerzos en dos encuentros amistosos ante combinados de África. Ambos partidos se disputarán íntegramente en la cancha de Boca Juniors, configurando una oportunidad para probar variantes tácticas y dar rodaje a futbolistas que buscan consolidar su lugar en la rotación habitual del equipo.

Los compromisos internacionales han quedado establecidos de la siguiente manera:

Viernes 27 de marzo: Argentina se enfrentará a Mauritania .

Argentina se enfrentará a . Martes 31 de marzo: El seleccionado recibirá a Zambia.

Ambos enfrentamientos se presentan como una plataforma de análisis para el cuerpo técnico de cara a los desafíos venideros. No obstante, la ausencia de un referente como Montiel priva al equipo de un defensor con probado oficio y experiencia internacional. El foco de atención ahora se divide entre la evolución clínica del jugador en su club y la decisión final de Scaloni sobre si afrontará estos desafíos con los elementos actualmente disponibles en el predio de Ezeiza o si sumará un nuevo nombre a la delegación antes del pitazo inicial del viernes.