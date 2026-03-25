Nuevos chats reavivan el escándalo en el arbitraje argentino

En las últimas horas se conocieron nuevos chats atribuidos a Juan Pablo Beacon y al árbitro Fernando Espinoza, marcando un capítulo más en el escándalo que sacude al arbitraje argentino y que vuelve a involucrar a la estructura de la AFA.

El material, revelado por LN+, aludiría a una jugada específica del partido entre Racing y Arsenal disputado en 2021, elevando la atención sobre decisiones arbitrales concretas que podrían haber sido objeto de presuntas irregularidades. La aparición de estos mensajes coincide con una investigación judicial en curso, que busca esclarecer comunicaciones que habrían sido extraídas del celular de Beacon, quien fue mano derecha de Pablo Toviggino.

Investigación judicial en curso

Los chats filtrados ya se encuentran bajo análisis del juez federal Luis Armella y de la fiscal Cecilia Incardona. Dentro del mismo expediente figuran referencias a repartos de dinero en "sobres" destinados a árbitros, con menciones directas al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.

Estas comunicaciones se suman a hallazgos previos en los que Beacon mantuvo intercambios con el árbitro Luis Lobo Medina, correspondientes al partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, por la Primera Nacional 2021. Aquellas revelaciones generaron una fuerte polémica sobre un presunto arreglo vinculado a fallos arbitrales y pagos en efectivo, y el nuevo material profundiza estas sospechas sobre la transparencia del sistema arbitral argentino.

El partido bajo la lupa: Arsenal 2-1 Racing

El encuentro al que se refieren los nuevos chats tuvo lugar el 18 de abril de 2021, cuando Arsenal le ganó 2-1 a Racing por la Copa de la Liga Profesional, con Fernando Espinoza como árbitro principal. La filtración de estos mensajes, atribuida a Beacon, vuelve a poner este partido en el centro de la investigación y reabre cuestionamientos sobre decisiones arbitrales que podrían haber sido influenciadas por intereses externos.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado judicialmente la autenticidad completa de los chats de Espinoza, la divulgación pública de este material se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre presuntas maniobras irregulares en el fútbol argentino.

Un sistema en crisis

La aparición de estas comunicaciones contribuye a profundizar la percepción de un arbitraje comprometido, señalando vínculos directos entre dirigentes cercanos al poder de la AFA y la toma de decisiones en los partidos. La combinación de presuntos sobres con dinero, chats filtrados y arbitrajes cuestionables plantea interrogantes sobre la integridad del fútbol local y la eficacia de los controles internos.

Entre los puntos clave del caso se destacan:

Chats de Beacon con Espinoza y Lobo Medina que aludirían a jugadas y decisiones arbitrales.

Presuntos pagos en efectivo a árbitros, mencionando directamente al director nacional de arbitraje Federico Beligoy.

Partidos bajo investigación: Racing vs. Arsenal (Copa de la Liga Profesional 2021) y Tigre vs. Mitre (Primera Nacional 2021).

Autoridades judiciales involucradas: juez federal Luis Armella y fiscal Cecilia Incardona.