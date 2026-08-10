Oficial: La decisión de Conmebol con el partido de River ante Independiente Santa Fe en Colombia

Colombia atraviesa un delicado momento luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la jornada del lunes. El movimiento tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y provocó una situación excepcional que derivó, entre otras consecuencias, en la suspensión del encuentro entre River Plate e Independiente Santa Fe, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido estaba programado para el miércoles 12 de agosto, en el estadio El Campín de Bogotá, a las 19:30 de Colombia (21:30 de Argentina). El escenario previsto para la serie contemplaba que el encuentro de vuelta se disputara la semana siguiente en el Monumental y a la misma hora.

A falta de una confirmación oficial sobre la nueva programación, la serie quedaría organizada de la siguiente manera:

19 de agosto: Independiente Santa Fe-River Plate, en Bogotá.

Independiente Santa Fe-River Plate, en Bogotá. 26 de agosto: River Plate-Independiente Santa Fe, en el Monumental.

La decisión adoptada por la Confederación Sudamericana de Fútbol también alcanzó al encuentro entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondiente a la Copa Libertadores.

El comunicado de Conmebol

La Conmebol confirmó oficialmente la suspensión de los partidos mediante un comunicado en el que expresó su solidaridad con Colombia y con las personas afectadas por el terremoto.

"La Confederación Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL- expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia", destacó la Casa Madre del fútbol sudamericano.

La organización explicó que la determinación responde a la situación excepcional provocada por el sismo y a la necesidad de priorizar la seguridad y el respeto por las víctimas.

"En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Deportes Tolima-Independiente del Valle e Independiente Santa Fe-River Plate", señaló.

Finalmente, Conmebol remarcó su "solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento" y comunicó que la información correspondiente a la reprogramación sería remitida próximamente.

El alcance del sismo

El terremoto se registró a las 7:34 del lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento afectó al oeste y al centro de Colombia y fue percibido en diferentes ciudades del país.

Entre las ciudades alcanzadas por el sismo estuvieron:

Bogotá

Cali

Manizales

Pereira

Además, el movimiento también llegó a Ecuador y Panamá, ampliando el alcance geográfico del fenómeno.

La situación tuvo un impacto directo sobre la planificación de River. El conjunto argentino tenía previsto realizar durante la tarde del martes un vuelo chárter desde Buenos Aires hacia Colombia, dentro de la logística diseñada originalmente para afrontar el partido del miércoles en Bogotá.

La suspensión modifica, por lo tanto, el esquema previsto para la semana y obliga al club a reorganizar sus movimientos ante el nuevo escenario establecido por Conmebol.

El fútbol colombiano también quedó en pausa

La suspensión no quedó limitada a las competencias internacionales. En el ámbito local, la DIMAYOR, entidad que regula las primeras divisiones del fútbol colombiano, anunció el aplazamiento de los partidos correspondientes al torneo profesional del país.

"Tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades" se tomó la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano correspondiente a esta semana, informó la entidad mediante un comunicado.

La decisión fue presentada como una respuesta al contexto que atraviesa Colombia y como una forma de poner al fútbol al servicio de las necesidades del país.

"Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan", sostuvo DIMAYOR.

La entidad agregó que los 36 clubes profesionales que forman parte de la organización concentrarán durante esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas.

Los clubes pondrán a disposición sus capacidades y recursos para colaborar con el país durante la emergencia, en una determinación que extiende el impacto de la situación mucho más allá del calendario deportivo.

Una decisión que alcanza a todo el sistema futbolístico

La DIMAYOR también puso el foco en las personas que forman parte de la estructura del fútbol colombiano. En particular, estableció como prioridad brindar acompañamiento y respaldo a jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto.

El mensaje de cierre del organismo sintetizó el espíritu de la decisión: "El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios. Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita".

Así, la suspensión de los encuentros internacionales y el aplazamiento de la competencia local configuran una interrupción general de la actividad futbolística en Colombia. La prioridad, según lo expresado por ambas entidades, quedó puesta en la seguridad, el acompañamiento y la atención de las personas afectadas.

River, obligado a recalcular su semana

Para River, la decisión de Conmebol implica además una modificación concreta de su planificación. El equipo conducido por Eduardo Coudet deberá adaptar la logística que había diseñado para viajar a Bogotá y afrontar el encuentro del miércoles.

El plantel se entrenó durante la jornada del lunes con una novedad importante: la presencia de Thiago Almada, flamante incorporación del equipo. El volante ofensivo, que recaló desde el Atlético de Madrid, trabajó a la par de sus nuevos compañeros.

Su posible participación en el cruce frente a Independiente Santa Fe, de todos modos, era hasta ese momento una incógnita. La suspensión del partido introduce ahora un nuevo escenario también en torno a la planificación deportiva y a la disponibilidad del futbolista para el compromiso reprogramado.

El terremoto que golpeó a Colombia terminó, así, alterando por completo una semana que tenía al fútbol internacional como protagonista. Conmebol suspendió los partidos previstos en territorio colombiano, DIMAYOR aplazó toda la programación profesional y River deberá modificar su logística, mientras queda pendiente la confirmación oficial de las nuevas fechas para los compromisos afectados.

La competencia puede esperar. En el centro de la escena quedó Colombia y la situación excepcional provocada por el terremoto.