Pese al terremoto, River viajará a Colombia para jugar ante Independiente Santa Fe

Pese al fuerte terremoto registrado en Colombia durante las últimas horas, River viajará al país este martes por la tarde tal como estaba previsto para disputar el miércoles el encuentro ante Independiente Santa Fe, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La realización del partido quedó confirmada y, de acuerdo con la información proporcionada, no se introdujeron modificaciones en el cronograma establecido para la competencia continental.

El plantel del Millonario mantendrá así la planificación prevista y se trasladará a Bogotá, donde deberá enfrentar a Independiente Santa Fe por el primer encuentro de la serie de octavos de final. La confirmación se produjo en medio de un escenario de preocupación generado por el terremoto que afectó al territorio colombiano durante la mañana del lunes.

Conmebol no modificó el cronograma

La Conmebol publicó el cronograma completo correspondiente a los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana y mantuvo sin modificaciones el partido entre Independiente Santa Fe y River.

La organización del fútbol sudamericano también se refirió públicamente al terremoto y expresó su solidaridad con el pueblo colombiano frente a las consecuencias provocadas por los fuertes movimientos sísmicos.

A través de sus redes sociales, el organismo manifestó: "La Conmebol expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos. En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia".

El mensaje fue publicado el lunes por la tarde, mientras continuaban las repercusiones del terremoto y las tareas de asistencia y evaluación de los daños. La postura de la Conmebol estuvo acompañada, sin embargo, por la continuidad del calendario de la competencia. De esta manera, el encuentro entre Independiente Santa Fe y River permaneció dentro de la programación establecida para los octavos de final.

River ya comunicó la venta de entradas

Mientras se mantenía el calendario del partido, River avanzó con cuestiones relacionadas con la presencia de sus hinchas en Bogotá.

Este lunes por la tarde, el club realizó un posteo en sus redes sociales para comunicar la modalidad de venta de entradas destinada a aquellos hinchas millonarios que quieran presenciar el encuentro ante Independiente Santa Fe. La publicación se produjo el mismo día en que se registró el terremoto y mientras el club mantenía vigente su planificación para el viaje a Colombia.

De esta manera, tanto la organización del viaje del plantel como la información para los hinchas se mantuvieron en marcha, de acuerdo con lo previsto para el partido correspondiente a la ida de los octavos de final.

La revancha será en el Monumental

La serie de octavos de final tendrá su segundo capítulo en Buenos Aires. El partido de vuelta está programado para el miércoles 18 de agosto a las 21.30, en el estadio Monumental de Núñez.

De esta manera, River deberá afrontar primero el compromiso en Bogotá y posteriormente recibirá a Independiente Santa Fe en su estadio para definir la serie.

La programación de ambos encuentros se mantiene sin modificaciones, según el cronograma difundido por la Conmebol. La confirmación del viaje y de la disputa del partido se produce mientras Colombia atraviesa las consecuencias del terremoto registrado este lunes, una situación que generó preocupación en diferentes sectores y motivó expresiones de solidaridad desde el fútbol sudamericano.

El terremoto de magnitud 7,4

El sismo que afectó a Colombia se registró este lunes a las 7:34 y tuvo una magnitud de 7,4 en la escala de Ritcher.

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, departamento de Chocó, desde donde el movimiento se extendió y fue percibido en distintas zonas del país.

La información disponible señala que hubo reportes de muertos, heridos y graves daños en edificios de Cali, Chocó, Manizales y Pereira. El impacto también alcanzó a otras grandes ciudades. En Bogotá y Medellín se registraron algunas grietas, aunque no fueron informados daños estructurales.

La situación generada por el terremoto se convirtió así en el contexto en el que River mantiene previsto su viaje a Colombia para disputar el compromiso continental.