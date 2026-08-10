Terremoto en Colombia: River sigue en alerta por el partido ante Independiente Santa Fe

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia generó preocupación en torno al encuentro que River debe disputar ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, pero también se sintió con fuerza en Bogotá, ciudad en la que el equipo argentino tiene previsto jugar este miércoles 12 de agosto. El compromiso corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y, hasta el momento, continúa dentro del calendario establecido por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

River permanece atento a la evolución de la situación en Colombia, especialmente por las condiciones que puedan presentarse en Bogotá durante las horas previas al encuentro. La magnitud del terremoto y los daños registrados en distintos sectores del centro y oeste del país obligan a mantener bajo observación el escenario en el que está previsto el partido.

Por ahora, el partido sigue en pie

Hasta el momento, CONMEBOL mantiene el encuentro programado y no informó ningún cambio de sede, horario o fecha. El partido entre Independiente Santa Fe y River está previsto para este miércoles 12 de agosto, con horario diferente según el país:

19.30: hora de Colombia.

hora de Colombia. 21.30: hora de Argentina.

hora de Argentina. Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Nemesio Camacho El Campín. Instancia: ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por lo tanto, el encuentro no se encuentra suspendido ni aplazado. Sin embargo, la situación puede quedar condicionada a la evolución de las consecuencias del terremoto y a las evaluaciones que realicen las autoridades colombianas.

El escenario actual indica que el partido se disputará según lo previsto, siempre que no aparezca una novedad relacionada con las condiciones de seguridad en Bogotá.

El terremoto y sus primeras consecuencias

El movimiento telúrico se produjo alrededor de las 7.34 de la mañana de Colombia. Inicialmente había sido informado con una magnitud de 6,7, aunque posteriormente el registro fue actualizado a 7,4.

La profundidad del terremoto fue cercana a los 100 kilómetros y el fenómeno provocó importantes daños en diferentes sectores del centro y oeste del país. Bogotá, ubicada a varios cientos de kilómetros del epicentro, también sintió el movimiento con fuerza. La situación generó evacuaciones en la capital colombiana.

No obstante, las primeras evaluaciones realizadas en Bogotá no detectaron daños estructurales de gravedad, según informaron las autoridades locales.

Ese dato resulta central para el compromiso deportivo, ya que el encuentro está previsto precisamente en la capital colombiana. La ausencia, por el momento, de reportes de daños estructurales graves permite mantener el partido dentro de la planificación original.

El estado de El Campín, uno de los puntos clave

Uno de los aspectos centrales que deberá observarse en las próximas horas es el estado del estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario elegido para recibir el partido entre Independiente Santa Fe y River.

Cualquier eventual afectación estructural en el estadio podría modificar el escenario previsto para el encuentro. Del mismo modo, una eventual restricción de seguridad dispuesta por las autoridades colombianas también podría llevar a revisar la organización del compromiso. A esto se suma la posibilidad de nuevas contingencias vinculadas con posibles réplicas, un factor que también deberá ser considerado mientras continúan las evaluaciones posteriores al terremoto.

Por eso, aunque el encuentro no fue suspendido ni aplazado, el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad constituyen elementos determinantes para confirmar que el partido pueda desarrollarse con normalidad.

La logística también queda bajo observación

Otro de los puntos que River deberá seguir con atención es la situación logística y aeroportuaria de Colombia.

El terremoto provocó problemas de infraestructura en algunas de las ciudades más afectadas. Esa situación introduce otro aspecto dentro de la organización del viaje y del traslado del plantel hacia Bogotá. Sin embargo, por el momento no existe una comunicación oficial que impida el traslado de River hacia la capital colombiana.

La situación, entonces, permanece abierta a la evolución de los acontecimientos. Mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños, el equipo argentino continúa atento a cualquier determinación que pueda afectar la planificación de su compromiso internacional.

La prioridad estará puesta en garantizar que tanto el escenario deportivo como las condiciones de traslado y seguridad permitan desarrollar el encuentro.

La revancha será en el Monumental

El calendario oficial de CONMEBOL establece que la serie de octavos de final comenzará en Bogotá y tendrá su definición en Buenos Aires. El primer partido será:

Independiente Santa Fe vs. River.

Miércoles 12 de agosto.

19.30 de Colombia.

21.30 de Argentina.

Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La revancha, en tanto, está prevista para el miércoles 19 de agosto, en el estadio Monumental.

El compromiso de ida adquiere así una importancia particular dentro de la serie, aunque la atención inmediata está puesta en las condiciones en las que podrá desarrollarse luego del terremoto que afectó al país.