River presentó oficialmente a Thiago Almada: cuándo podría debutar

Thiago Almada arribó a Buenos Aires a las 4:30 de la madrugada del 10 de agosto de 2026, procedente de Madrid, y pocas horas después completó los pasos formales que lo convirtieron oficialmente en nuevo jugador de River Plate. El mediocampista firmó su contrato con el club y pasó a convertirse en el noveno refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet, en una ventana de transferencias de fuerte impacto para la institución.

Pasado el mediodía, River oficializó la contratación de manera formal. La presentación marcó el cierre de una operación que llevó al campeón del mundo nuevamente al fútbol argentino y que ahora abre una nueva etapa en su carrera.

Durante la tarde, Almada se prepara para participar de su primera práctica junto a sus nuevos compañeros, un paso que permitirá al cuerpo técnico comenzar a evaluar su adaptación al plantel y sus posibilidades de ser tenido en cuenta para los próximos compromisos.

La posibilidad de un debut inmediato

La expectativa central pasa ahora por determinar cuándo podrá producirse el debut de Almada con la camiseta de River. La posibilidad de verlo rápidamente en acción surgió de las declaraciones de Eduardo Coudet, quien habló después de la derrota de River ante Tigre.

Según indicó el entrenador, Almada podría estar disponible para jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

De esta manera, la primera práctica del mediocampista con sus nuevos compañeros adquiere especial importancia, ya que podría marcar el comienzo de su preparación para un partido oficial con River. El escenario todavía está planteado como una posibilidad, de acuerdo con lo expresado por Coudet. El mediocampista recién arriba a la institución, firmó su contrato y tendrá su primer contacto de trabajo con el plantel durante la tarde del 10 de agosto.

Los próximos pasos estarán vinculados con su incorporación al grupo y la preparación para los compromisos que tiene por delante el equipo.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo y miembros de la Comisión Directiva, Thiago Almada firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River Plate hasta el 31 de diciembre de 2030. pic.twitter.com/Y9yFgcnDZL — River Plate (@RiverPlate) August 10, 2026

Una inversión respaldada por las cuentas del club

La llegada de Almada implicó para River una inversión significativa, que fue sustentada por la situación económica de la institución.

Entre los elementos que permitieron afrontar la operación aparece un superávit de 40 millones de dólares registrado en el balance de 2025. A esto se sumaron los ingresos derivados de la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid. La estructura económica de River también se apoya en una importante masa societaria y en la asistencia que registra el estadio. El club cuenta con más de 350.000 socios y alcanzó un promedio de 85.018 espectadores durante tres años consecutivos.

A ese esquema se incorporan además acuerdos comerciales y proyecciones de ingresos vinculadas con el naming del estadio y los recitales.

En ese contexto, River concretó una incorporación de gran impacto y sumó a un jugador de trayectoria internacional, respaldado por una estructura económica que permitió realizar la inversión necesaria para asegurar su llegada.

El noveno refuerzo de un plantel de figuras

Con la incorporación de Almada, River completó una ventana de transferencias de gran impacto. El mediocampista se sumó a un plantel que ya cuenta con nombres de importante recorrido.

Entre los futbolistas que forman parte del equipo aparecen:

Nicolás Otamendi.

Mauro Arambarri.

Giovanni González.

Lucas Beltrán.

Rafael Santos Borré.

Ángel Correa.

Tobías Andrada.

Francisco Ortega.

Almada se incorpora así a un grupo que ya había sumado distintos refuerzos y pasa a convertirse en el noveno refuerzo de la etapa encabezada por Eduardo Coudet. Su llegada agrega otro nombre de jerarquía al plantel y abre la expectativa respecto de su participación inmediata en la competencia internacional.

Una carrera que comenzó en Vélez

Antes de llegar a River, Thiago Almada construyó una trayectoria que comenzó en Vélez, club del que surgió y donde disputó 101 partidos, con un registro de 24 goles. Su rendimiento en el fútbol argentino le permitió dar el salto al exterior. Su siguiente destino fue el Atlanta United de la MLS, donde tuvo una participación destacada: disputó 83 encuentros y convirtió 26 tantos.

La etapa en Estados Unidos fue otro capítulo importante de su recorrido antes de continuar su carrera en el fútbol internacional. En 2024, Almada pasó por Botafogo, donde tuvo un papel crucial en la conquista de la Copa Libertadores. Ese período representó otro momento destacado de su carrera y antecedió a su posterior llegada al fútbol europeo.

Después de su paso por Botafogo, la carrera de Almada continuó en Europa. El mediocampista tuvo primero una etapa en el Olympique de Lyon y posteriormente llegó al Atlético de Madrid. En el conjunto español estuvo bajo las órdenes de Diego Simeone, una experiencia que formó parte de su recorrido más reciente antes de concretar su regreso al fútbol argentino para incorporarse a River.

Su llegada al club de Núñez se produce así después de haber transitado distintas competencias y equipos, desde su formación en Vélez hasta su paso por la MLS, Brasil y Europa.