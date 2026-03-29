Orgullo catamarqueño: Leo Nieva quedó entre los 20 mejores bikers en Chile

El biker santamariano Leo Nieva concretó su presentación internacional en Chile con una destacada actuación en la categoría máster, donde logró meterse entre los 20 mejores de la competencia tras una remontada desde las últimas posiciones.

El representante de Santa María debió largar en el puesto 107 de un total de 108 corredores, un contexto que hacía especialmente complejo el desafío. Sin embargo, con una sólida performance logró avanzar en el pelotón hasta finalizar en el puesto 20.

"Me tocó largar en la posición 107 de 108 corredores. Rescatamos un P20. Feliz con mi rendimiento y de saber que dejé todo. Gracias a todos los que me estuvieron tirando un mensaje de aliento, realmente se los agradezco. Me vuelvo muy feliz", expresó el deportista tras la competencia.

El resultado representa una importante experiencia internacional y un motivo de orgullo para el deporte de Catamarca, que continúa sumando presencia en competencias fuera del país.