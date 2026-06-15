Otamendi habló a horas del debut: "Argentina está preparada para competir"

En la previa inmediata del estreno en el Mundial 2026, la voz de Nicolás Otamendi se instaló como una de las referencias del plantel. El defensor Nicolás Otamendi manifestó este lunes que la Selección argentina se encuentra "preparada para competir" a un día del debut ante Argelia, marcando el tono con el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni afronta el inicio del certamen.

La frase no solo funciona como una declaración de intenciones, sino también como una síntesis del momento competitivo del equipo. En su análisis, el experimentado futbolista puso el foco en la preparación, la mentalidad y la exigencia que supone un torneo de esta magnitud.

El recuerdo de Qatar y la incertidumbre personal

Uno de los pasajes más significativos de las declaraciones de Otamendi estuvo ligado a su recorrido reciente en la Selección. El defensor expresó con sinceridad: "Cuando terminó Qatar no sabía si iba a estar acá", en referencia al último torneo mundialista que disputará con el equipo 'Albiceleste'.

Este punto introduce una dimensión personal dentro del contexto colectivo. A sus 38 años, el jugador transita lo que considera su última participación en una Copa del Mundo, un escenario que combina experiencia, decisión y una preparación sostenida en el tiempo.

En ese sentido, también remarcó su proceso de adaptación y trabajo continuo:

"Cuando terminó Qatar no sabía si iba a poder estar acá pero me fui preparando. Lo hice de la mejor forma y jugar cada tres o cuatro días te permite llegar a la selección", destacó el defensor.

La mentalidad del grupo: partido a partido y máxima exigencia

Dentro del análisis del funcionamiento del equipo, Otamendi señaló que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantiene una línea clara de trabajo: "es ir partido a partido". Esta consigna, según el defensor, estructura la manera en la que la Selección argentina encara cada compromiso dentro del torneo.

Además, agregó una reflexión sobre el desafío constante que representa competir a este nivel:

"Vivo el día a día y no pienso en el final", expresó, reforzando la idea de concentración permanente en el presente competitivo.

El defensor también advirtió sobre el contexto general del campeonato:

"Todos nos van a querer ganar", afirmó, subrayando la exigencia que implica vestir la camiseta argentina en una Copa del Mundo.

En ese marco, insistió en la importancia de sostener una actitud equilibrada: la Selección "tiene que tener la humildad para afrontar esta competición", una condición que, según su mirada, resulta indispensable para mantenerse competitivo.

La organización defensiva como eje del debut

De cara al primer partido ante Argelia, Otamendi puso especial énfasis en el análisis del rival y en los aspectos tácticos del juego. En su evaluación, la organización defensiva es clave, considerando las características del conjunto africano.

El defensor remarcó que el equipo rival cuenta con "buenos jugadores", lo que eleva el nivel de exigencia del debut. En ese sentido, sintetizó la postura del equipo argentino con una idea clara:

"Tenemos que dar el máximo"

"Tenemos que hacer nuestro juego"

Estas definiciones condensan la estrategia mental y futbolística con la que la Selección argentina se prepara para su estreno mundialista.

El presente de Otamendi y una carrera en transición

El recorrido del defensor también aporta contexto a sus declaraciones. Otamendi, de 38 años, repasó su trayectoria y su presente profesional como parte de un ciclo que se acerca a su cierre mundialista. En su carrera ha pasado por clubes como Vélez, Valencia y Benfica, antes de su presente como jugador de River.

Esa experiencia acumulada se combina con una mirada sobre el crecimiento del plantel argentino y la renovación constante de talentos.

Nueva generación y continuidad competitiva

Uno de los ejes centrales de su análisis fue el recambio generacional dentro de la Selección argentina. Otamendi destacó el impacto de los jóvenes que se incorporan al plantel:

"Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender esta camiseta", señaló.

En esa línea, profundizó sobre el mérito individual como criterio de permanencia en el equipo nacional:

"El que llega a la selección es por mérito propio"

"Mantenerse depende del jugador"

Además, subrayó el efecto positivo que genera la competencia interna en el grupo:

"A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba", precisó.

Esta mirada no solo resalta la convivencia entre generaciones, sino también la construcción sostenida de un equipo competitivo a lo largo del tiempo.

Mentalidad, ambición y el último Mundial

Finalmente, Otamendi enmarcó su preparación para este torneo como un desafío profundamente mental. En sus palabras, la clave del rendimiento está en la actitud:

"Lo más importante es la mentalidad y la ambición", afirmó.

El defensor cerró su reflexión reafirmando el carácter progresivo de su preparación tras el Mundial anterior: la incertidumbre posterior a Qatar, el trabajo continuo y la exigencia de la competencia semanal fueron elementos centrales en su camino hacia este nuevo desafío.