Otro técnico renunció y ya son 25 entrenadores que dejaron su cargo este año

El entrenador Diego Dabove presentó la renuncia en Tigre, luego de un año y ocho meses de trabajo, con 76 partidos en total, y un flojo segundo semestre de 2025.

El director técnico dejó al "Matador" en el décimo puesto del Torneo Clausura 2025, con 12 puntos y tres derrotas consecutivas.

Así, el DT que comenzó su carrera como entrenador principal en Godoy Cruz en 2017 le puso final a su paso más extenso por un club: dirigió al conjunto de la zona norte del conurbano bonaerense en 76 ocasiones, habiendo obtenido el 49% de los puntos.

Diego Dabove concluyó su octavo ciclo en el fútbol profesional como DT, luego de una derrota agónica por 3-2 ante Vélez que apuró su salida de un club en el que sus últimos meses no alcanzaron la vara que había posicionado durante su primer año y medio.

Confirmado como entrenador del "Matador" durante el mes de enero de 2025, Dabove tuvo su mejor clasificación en la fase regular de los actuales torneos cortos en el Apertura de aquel año, en el que llegó al quinto lugar con 27 unidades, pero perdió en octavos de final ante San Lorenzo.

Su séptimo lugar en el Clausura, con cinco puntos menos, le permitió asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana del año siguiente e incluso superó la primera instancia eliminatoria, por 1-0 ante un Lanús que venía de ser campeón del mencionado certamen continental, pero su caída se dio en cuartos de final, ante Racing.

El 2026 del entrenador nacido en Banfield no arrancó bien, sin poder clasificar entre los ocho mejores del Apertura, aunque un buen sprint final en el primer semestre le permitió avanzar en la fase de grupos de la Sudamericana, en un segundo puesto que lo obligó a jugar los playoffs.

Comenzada la segunda mitad de la temporada, y a pesar de lograr eliminar a Nacional de Uruguay luego de un sorprendente triunfo por 3-0 como visitante, el "Matador" fue eliminado por Montevideo City Torque en octavos de final y, con un único triunfo en ocho fechas, tomó la decisión de renunciar al cargo.