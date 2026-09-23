Paraguay eliminó a Chile y enfrentará a Argentina en la final de los Suramericanos

La selección chilena Sub 19 quedó fuera de la final del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras caer 1-0 ante Paraguay en la segunda semifinal disputada en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

En un trámite caracterizado por la paridad y la cautela táctica, el encuentro parecía destinado a definirse desde la tanda de penaltis tras noventa minutos sin goles.

Sin embargo, en el tiempo de descuento, el delantero de 19 años perteneciente a Olimpia, Milan Freyres, aprovechó una jugada colectiva iniciada por un centro atrás y una serie de rebotes en el área chilena para convertir el único gol del compromiso. Con esta agónica anotación, la Albirroja selló su clasificación a la definición por la medalla de oro.

En la primera semifinal, la selección de Argentina, dirigida por Diego Placente, aseguró su lugar en la final al vencer agónicamente a Perú por 1-0 con un gol de Santiago Espíndola.

Con estos resultados, Argentina y Paraguay reeditarán el choque inicial del Grupo A, encuentro en el que el conjunto guaraní se impuso previamente por 2-1.

La gran final por la medalla dorada entre el anfitrión Argentina y Paraguay se jugará este viernes 25 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa, con el equipo local buscando sumar una nueva presea al medallero general.

Por su parte, La Roja deberá sobreponerse a la derrota para disputar el partido por el tercer puesto y la medalla de bronce frente a Perú, programado para el mismo viernes a las 10:00 horas.