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Paraguay eliminó a Chile y enfrentará a Argentina en la final de los Suramericanos

Milan Freyres definió en el tramo final del partido y la selección guaraní se metió en el partido por la medalla de oro.

23 Septiembre de 2026 22.32

La selección chilena Sub 19 quedó fuera de la final del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras caer 1-0 ante Paraguay en la segunda semifinal disputada en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

En un trámite caracterizado por la paridad y la cautela táctica, el encuentro parecía destinado a definirse desde la tanda de penaltis tras noventa minutos sin goles.

Sin embargo, en el tiempo de descuento, el delantero de 19 años perteneciente a Olimpia, Milan Freyres, aprovechó una jugada colectiva iniciada por un centro atrás y una serie de rebotes en el área chilena para convertir el único gol del compromiso. Con esta agónica anotación, la Albirroja selló su clasificación a la definición por la medalla de oro.

En la primera semifinal, la selección de Argentina, dirigida por Diego Placente, aseguró su lugar en la final al vencer agónicamente a Perú por 1-0 con un gol de Santiago Espíndola.

Con estos resultados, Argentina y Paraguay reeditarán el choque inicial del Grupo A, encuentro en el que el conjunto guaraní se impuso previamente por 2-1.

La gran final por la medalla dorada entre el anfitrión Argentina y Paraguay se jugará este viernes 25 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Marcelo Bielsa, con el equipo local buscando sumar una nueva presea al medallero general.

Por su parte, La Roja deberá sobreponerse a la derrota para disputar el partido por el tercer puesto y la medalla de bronce frente a Perú, programado para el mismo viernes a las 10:00 horas.

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