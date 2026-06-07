Paredes despejó rumores y ratificó su compromiso con Boca: "Estoy donde quiero estar"

Mientras continúa con la recuperación de una lesión muscular y se prepara para disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, Leandro Paredes salió al cruce de las versiones que lo vinculan con una posible salida de Boca Juniors y dejó un mensaje contundente para los hinchas xeneizes.

"Estoy feliz, encontré lo que necesitaba: estoy en el club que amo, disfrutando donde estoy. Estoy donde quiero estar y eso es lo importante", aseguró el volante campeón del mundo durante una entrevista con el periodista Pollo Álvarez.

Las declaraciones llegan en medio de rumores que lo relacionaban con un posible desembarco en el Inter Miami, equipo donde militan Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Sin embargo, Paredes descartó cualquier tipo de contacto.

"No hablé con nadie, ni Leo tampoco me escribió. Él sabe muy bien que cuando se habló en su momento de que Rodrigo podía ir, hablamos los tres y sabían que yo quería volver a Boca", explicó.

El mediocampista también se refirió a las versiones que suelen surgir cada vez que el equipo atraviesa momentos difíciles.

"Estas cosas salen porque cuando pierde un partido Boca o estoy peleado con Román o me quiero ir. Pagué un precio alto, sabía dónde me metía", sostuvo.

Paredes reconoció que analizó profundamente su regreso al club y que era consciente de la repercusión que generaría su decisión.

"Lo hablé con mi familia y con amigos. Sabía lo que podía generar mi vuelta. Es parte de esto, lamentablemente, y lo tuvimos siempre muy claro", señaló.

Lejos de conformarse con el cariño de los hinchas, el futbolista dejó en claro cuáles son sus aspiraciones deportivas.

"No volví para estar en una bandera en la tribuna. Ojalá pase, pero quiero ganar cosas importantes. Tengo mucho por delante para ponerme en ese altar", afirmó.

Por el momento, Paredes continúa siendo evaluado por el cuerpo médico de la Selección argentina tras la lesión sufrida en el encuentro de Copa Libertadores entre Boca y Universidad Católica. La dolencia lo dejó fuera de los amistosos previos al Mundial, aunque confían en que llegará en condiciones para la máxima cita del fútbol internacional.