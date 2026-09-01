Tras el retiro de Messi, la camiseta número 10 de la Selección quedó vacante: los candidatos

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una vacante que deberá resolver Lionel Scaloni en las próximas convocatorias: nada menos que la histórica camiseta número 10, el dorsal que el capitán utilizó durante casi dos décadas.

La salida de Messi obliga al seleccionado a pensar en una nueva etapa y, dentro de ese proceso, la definición sobre quién llevará el número 10 será una de las decisiones que quedarán en manos del cuerpo técnico. Messi utilizó por primera vez la camiseta número 10 de la Argentina el 28 de marzo de 2009, en un encuentro ante Venezuela correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Aquella jornada tuvo además un significado especial. El astro convirtió un gol y aportó una asistencia, en el mismo partido que marcó el debut de Diego Armando Maradona como entrenador del seleccionado argentino. Antes de aquella fecha, el mítico dorsal había sido utilizado por Juan Román Riquelme, mientras que Messi vestía la camiseta número 19.

Desde entonces, la número 10 quedó asociada durante casi dos décadas a la presencia del capitán, hasta que su retiro abrió nuevamente la discusión sobre quién será el próximo futbolista encargado de llevarla.

Nico Paz, una alternativa natural para una nueva etapa

Entre los principales candidatos aparece Nico Paz, quien se perfila como una de las opciones más naturales por sus características futbolísticas.

El mediocampista ofensivo del Como, incluido en la lista definitiva para el Mundial 2026, fue ganando terreno dentro del seleccionado gracias a su versatilidad. Puede desempeñarse como:

Enganche .

. Volante interior .

. Segunda punta.

Su edad y su perfil futbolístico lo convierten en una alternativa especialmente pensada para el proceso que la Selección Argentina iniciará con la mirada puesta en el Mundial 2030.

Además, existe un detalle que refuerza su relación con el dorsal: en el conjunto italiano, Nico Paz utiliza la camiseta número 10. Su capacidad para ocupar distintas posiciones en la zona ofensiva y creativa lo coloca entre los nombres que aparecen con mayor naturalidad para asumir el número que quedó vacante.

Alexis Mac Allister y el peso de la experiencia

Otra de las posibilidades es Alexis Mac Allister, un jugador con recorrido dentro de la Selección y experiencia utilizando el número 10 en distintos equipos y competencias. Surgido de Argentinos Juniors, el volante utiliza actualmente la camiseta número 10 en el Liverpool, al igual que lo había hecho anteriormente en el Brighton y en el propio conjunto de La Paternal, conocido como el Bicho.

Durante su paso por Boca Juniors, en cambio, utilizó el dorsal número 8. Mac Allister también conoce el peso de llevar la camiseta número 10 en el ámbito de las selecciones argentinas. La utilizó durante el Preolímpico Sub 23 de 2020 y también en los Juegos Olímpicos de 2021.

Su recorrido, los títulos conseguidos y su presencia dentro del plantel lo convierten en uno de los candidatos con mayor experiencia para heredar el mítico número.

Thiago Almada, otro nombre vinculado con la creatividad

Thiago Almada, actualmente en River Plate, también reúne condiciones para asumir el dorsal.

Campeón del mundo en Qatar 2022, el mediocampista incrementó su protagonismo durante el último ciclo de la Selección Argentina y suele ocupar sectores del campo similares a los que manejaba Messi durante la etapa final de su carrera internacional. Almada puede actuar como:

Mediapunta .

. Extremo .

. Volante ofensivo.

Además, fue titular en varios encuentros en los que Messi estuvo ausente. Al igual que Alexis Mac Allister, también tuvo experiencias utilizando la camiseta número 10 en las selecciones juveniles. La portó durante el Preolímpico y en los Juegos Olímpicos de 2024.

Su crecimiento dentro del seleccionado y su capacidad para desempeñarse en posiciones ofensivas lo vinculan directamente con la función creativa que dejó vacante el histórico capitán.

Lautaro Martínez y la jerarquía de un referente

Lautaro Martínez completa la lista de principales candidatos por su jerarquía y por el recorrido que acumuló durante la era Scaloni. El delantero del Inter es uno de los máximos goleadores históricos de la Selección Argentina y fue el autor del gol ante Inglaterra que permitió al equipo alcanzar la final del Mundial 2026 frente a España.

Habitualmente utiliza la camiseta número 22 con la Selección, pero en el Neroazzurro porta la número 10. Lautaro fue además uno de los referentes del plantel durante los títulos conseguidos por la Argentina desde 2021, un recorrido que le otorga peso y experiencia dentro del grupo.

Su candidatura, en este caso, se apoya en su jerarquía, su liderazgo y el lugar que ocupa entre los referentes de una generación que deberá afrontar la nueva etapa posterior al retiro de Messi.

Franco Mastantuono, el antecedente más reciente

Otro de los nombres que aparece en la discusión es el de Franco Mastantuono, quien cuenta con un antecedente particular: es el último jugador que utilizó la camiseta número 10 de la Selección Argentina en un partido en el que Messi no estuvo presente. El juvenil surgido de River llevó el mítico dorsal el 9 de septiembre de 2025, en la derrota por 1 a 0 ante Ecuador en Guayaquil, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Ese antecedente lo ubica entre las alternativas posibles, aunque no fue convocado al último Mundial y, por ese motivo, aparece en una posición de desventaja frente a otros nombres. Su futuro también podría influir en esa discusión. La posibilidad de recuperar su nivel en la Fiorentina es mencionada como un factor que podría volver a impulsar su candidatura.

La AFA no anunció el retiro del dorsal

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no anunció que la camiseta número 10 vaya a ser retirada. La normativa de las principales competencias internacionales exige que las listas de convocados tengan numeraciones consecutivas, por lo que el dorsal deberá contar con un nuevo dueño cuando la Selección Argentina dispute torneos oficiales.

Esto no significa, sin embargo, que la decisión de Scaloni deba ser definitiva desde el primer partido posterior a la salida de Messi. El número 10 deberá volver a aparecer en las convocatorias oficiales, pero su utilización podría formar parte de un proceso de definición que se extienda durante las próximas convocatorias.

Los últimos futbolistas que llevaron la 10 sin Messi

Además de Franco Mastantuono, otros futbolistas utilizaron la camiseta número 10 en partidos puntuales en los que Lionel Messi no participó.

Entre los antecedentes más recientes se encuentran:

Ángel Correa .

. Paulo Dybala .

. Sergio Agüero .

. Éver Banega .

. Ángel Di María .

. Javier Pastore .

. Erik Lamela .

. Walter Montillo.

Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de portar el dorsal en situaciones específicas, cuando Messi no formó parte de la formación argentina. Ahora, sin el capitán en el seleccionado, la situación adquiere una dimensión diferente. La número 10 deja de ser una camiseta utilizada circunstancialmente por otros jugadores ante una ausencia y pasa a convertirse en un dorsal definitivamente vacante.